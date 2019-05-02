Єва Лонгорія засвітила спідню білизну в ультракороткій сукні: фото

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Знаменита акторка Єва Лонгорія повернулась до голлівудських буднів. Для публічного виходу зірка схудла та продемонструвала струнку фігуру в ультракороткій сукні.

Зірка популярного серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія після народження первістка Сантьяго поринула в роботу. Однак акторка не брала участь у зйомках, а зайняла крісло продюсера. Тепер же після чималої паузи Єва Лонгорія вирішила повернутись до голлівудських буднів та стала запрошеною гостею на церемонії нагородження Billboard Music Awards 2019

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Та не тільки рідкісна поява на червоній доріжці привернула увагу фотографів, але й вбрання 44-річної акторки. Для урочистого заходу Єва Лонгорія обрала ультракоротку сукню від Alberta Ferretti. Сексапільний одяг мав подовжену спідницю ззаду та надто коротку спереду. 

Ймовірно, такою відвертою сукнею Єва Лонгорія прагнула привернути увагу журналістів та похизуватись стрункою фігурою після народження дитини. Однак акторка засвітила не тільки оголені ноги, але й спідню білизну, яка виднілась з-під вбрання. Окрім цього, журналісти західних ЗМІ звернули увагу на те, що Єва Лонгорія переборщила з автозасмагою, тому замість того, щоб додати стрункості ногам, вона оконфузилась. 

Єва Лонгорія на червоній доріжці
Єва Лонгорія на червоній доріжці / Instagram / @albertaferretti

44-річна Єва Лонгорія засвітила спідню білизну
44-річна Єва Лонгорія засвітила спідню білизну / Getty Images

На церемонії Billboard Music Awards 2019 Єва Лонгорія мала почесне завдання – оголосити переможця в одній з номінацій. Акторка вийшла на сцену з колегою Кобі Смолдерс, затьмаривши її блискучу міні-сукню сексапільними ногами та спідньою білизною.    

Акторка Єва Лонгорія
Акторка Єва Лонгорія / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
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