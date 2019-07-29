Єва Лонгорія засвітила яскраву сукню на кінопрем'єрі: фото

Популярна голлівудська акторка Єва Лонгорія продовжує підкорювати світ яскравими виходами на червоній доріжці та стрункою фігурою після народження сина. Днями зірка зуміла вкотре вразити прихильників.

У Голлівуді відбувся прем'єрний показ фільму "Дора і Загублене місто". Таку подію аж ніяк не могла пропустити Єва Лонгорія, яка знімалась у кінострічці одразу після народження сина Сантьяго. Відтак зірка залюбки вийшла на червону доріжку поряд зі своїми колегами.

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Для такого особливого виходу Єва Лонгорія обрала приталену жовту сукню без бретельок, якою підкреслила свою струнку фігуру. До ефектного вбрання акторка підібрала білі босоніжки на підборах. Голлівудська зірка вирішила не робити укладку, сплівши волосся у хвіст. Вечірній макіяж з акцентом на очі завершив look Єви Лонгорії.

Варто зазначити. що цього разу молода матуся не вбрала підвіску з іменем її сина. Єва Лонгорія доповнила образ лаконічними сережками.



Ефектний образ Єви Лонгорії / Instagram / @evalongoria



Єва Лонгорія з колегою по фільму Ізабелою Монер / Instagram / @evalongoria



Єва Лонгорія з акторами фільму "Дора і Загублене місто" / Instagram / @doramovie

"Дора і Загублене місто" – це повнометражний фільм, знятий за сюжетом однойменного мультфільму. Головна героїня – дівчинка, яка у фільмі постає підлітком. У школі Дора зіткнулась із кумедними ситуаціями та пригодами, які з легкістю подолала. Зйомки фільму тривали здебільшого в Австралії, тому після народження сина Єва Лонгорія поїхала на кілька тижнів із США. Прем'єра кінострічки в Україні відбудеться 15 серпня.