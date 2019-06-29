Єва Лонгорія знялася для обкладинки журналу Parents з однорічним сином: фото

Голлівудська акторка та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія знялася у сімейній фотосесії з однорічним сином Сантьяго для журналу Parents ("Батьки").

В інтерв'ю для серпневого випуску журналу Parents Лонгорія розповіла про характер Сантьяго, а також згадала про труднощі материнства та поєднування роботи з доглядом за дитиною. На своїй сторінці в Instagram знаменитість повідомила про знімання для обкладинки видання.

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Так, за словами Єви головне на початках після народженна дитини – це не шкодувати себе.

Повертатися до роботи після пологів було дуже важко. Не так-то просто годувати дитину в перервах між зйомками, зціджувати і постійно відчувати недосип. Секрет в тому, щоб не шкодувати себе і не зупинятися, а просто продовжувати виконувати свої обов'язки,

– сказала акторка.



Єва Лонгорія з сином Сантьяго / www.parents.com

Єва Лонгорія додала, що у Сантьяго дуже милий та спокійний характер. Відтак особливих клопотів у неї та чоловіка Хосе Бастона немає.



Єва Лонгорія з сином Сантьяго / www.parents.com



Єва Лонгорія / www.parents.com