Єва Лонгорія зворушила мережу рідкісним фото свого чоловіка з 10-місячним сином

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія вперше за довгий час показала фото свого чоловіка Хосе Антоніо Бастона і їхньої спільної дитини – хлопчика Сантьяго.

Рідкісний знімок Єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фотографії Хосе Антоніо Бастон тримає 10-місячного малюка та ніжно цілує його. Акторка впродовж останнього року майже не публікувала жодних світлин з чоловіком, відтак це стало справжнім сюрпризом для шанувальників.

"Кохання мого життя", – зазначила у підписі Лонгорія.


Хосе Антоніо Бастон і Сантьяго / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса і швидко вийшла з декрету, успішно поєднавши материнство та роботу.


Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria


Хосе Антоніо Бастон і Єва Лонгорія / Getty Images

Також лише за один рік Єві вдалося приголомшливо схуднути та виглядати розкішно. Часто у соціальних мережах акторка публікувала відео своїх тренувань. В одному з інтерв'ю вона розкрила свій секрет, як повернулася у форму.

Я багато займаюся фітнесом і стежу за тим, що я їм. Я тільки починаю повертатися до звичного режиму. Мої тренування зараз більше силові. Я бігаю, займаюся йогою і пілатесом. А потім я зазвичай добре їм,
– розповіла вона.


Єва Лонгорія / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Єва Лонгорія Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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