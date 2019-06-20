Єва Лонгорія зворушливо привітала сина з 1-річчям: фото малюка

Популярна акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія 19 червня 2018 року вперше стала мамою. Знаменитість народила свого первістка – хлопчика Сантьяго – від чоловіка Хосе Антоніо Бастона. Так, артистка відсвяткувала 1-річчя свого малюка та показала шанувальникам архівні знімки з моменту народження дитини.

Чуттєве фото з сином зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі артистка заявила, що цей рік був найкращим у її житті.

Коли це сталося? Моїй дитині рік! Він більше не немовля, він вже дитина! Минулий рік був найкращим у моєму житті. Прокидатися щоранку і укладати спати щоночі – це прекрасне створіння було чимось чарівним. Кожен його сміх та усмішка були справжньою радістю. Спасибі, що вибрав мене своєю мамою. Я люблю тебе, мій коханий! З днем народження, малюк Санті!

– зворушливо додала Єва.

Світлину прокоментували не лише сотні шанувальників, а й відомі актори, моделі, блогери: Наталі Портман, Худа Каттан, Різ Візерспун та інші.

"З днем народження, малюк! Ми тебе дуже всі любимо та шлемо поцілунки", – зазначила найкраща подруга Лонгорії, знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем.



Єва Лонгорія з сином / Instagram-Stories / @evalongoria



Син Єви Лонгорії / Instagram-Stories / @evalongoria



Син Єви Лонгорії / Instagram-Stories / @evalongoria



Єва Лонгорія і її син / Колаж LifeStyle 24



Єва Лонгорія і її син / Колаж LifeStyle 24

Хто така Єва Лонгорія?Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.