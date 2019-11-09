Єва Мендес одягнула трендову мінісукню на особливу фешн-подію: фото та відео

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Єва Мендес на презентації власної колекції одягу
Єва Мендес на презентації власної колекції одягу / Instagram / @evamendes

Знаменита акторка Єва Мендес зуміла підкорити Голлівуд не тільки своїми ролями у фільмах, але й дизайнерськими новинками. Днями у Лос-Анджелесі вона презентувала свою лінію одягу, прийшовши на захід в авторській сукні.

Презентацію Єва Мендес влаштувала в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. На показ нової лінії вбрання бренду New York & Company вона запросила зіркових друзів та журналістів. Відтак мережу заполонили ефектні знімки з фешн-події, яку сама акторка назвала "Кава з Євою Мендес". 

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Згідно з кадрами, знаменитість обрала для виходу мінісукню з анімалістичним принтом. Одяг рожевого кольору яскраво виділявся та підкреслював струнку фігуру. Єва Мендес доповнила образ чорними колготами, босоніжками на стійких підборах та ременем, який підкреслив талію акторки. Маленька сумочка з червоним декором завершила look знаменитості.

Сім'я, діти, друзі, дивовижні жінки, колеги і кубинська кава! Ідеальний спосіб провести вечір, святкуючи вихід моєї нової колекції для New York & Company,
– прокоментувала подію Єва Мендес. 

Голлівудська красуня залюбки спілкувалась з усіма гостями презентації та робила з ними знімки, що видно на відео в її інстаграм-блозі. Окрім цього, Єва Мендес встигала контролювати подачу частувань і давала коментарі журналістам щодо кінокар'єри. Зокрема, акторка зізналась, що найкращим спогадом про роботу є участь у фільмі "Місце під соснами". На зйомках Єва познайомилась зі своїм колегою Раяном Гослінгом, який став її чоловіком. Наразі пара виховує двох доньок, а Мендес не приховує, що залюбки б ще раз зіграла зі своїм коханим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eva Mendes (@evamendes)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Голлівуд
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