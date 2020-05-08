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Євген Кошовий розповів, що Олена Зеленська продовжує бути авторкою студії "Квартал 95"

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Євген Кошовий
Євген Кошовий / Instagram / @ evgenii.koshevoi

Український шоумен, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий у відвертому інтерв'ю розповів, що перша леді України Олена Зеленська у вільний час продовжує писати жарти для "Жіночого кварталу".

Дружина Володимира Зеленського Олена протягом довгого часу працювала разом із ним у "Кварталі 95". Вона допомагала із написанням сценаріїв для нових номерів, а Володимир був улюбленцем публіки на сцені. Проте навіть після того, як Зеленський очолив країну, його кохана продовжує займатися творчістю. Про це Євген Кошовий розповів в інтерв'ю головнй редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман.

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Володимир Зеленський покинув студію "Квартал 95", а його дружина продовжує працювати над створенням жартів.

Для "Жіночого кварталу" пише, це їхній проєкт. І "Жіночий квартал" існує завдяки цій авторській групі. Тому у вільний від роботи час Олена допомагає з написанням номерів,
– розповів Кошовий.

Євген зазначив, що Зеленській важко було усвідомити, що її чоловік може бути президентом держави.

Вона казала, що була проти того, щоб Володимир Олександрович ішов на головну посаду країни.  Важко справлятися з тим, що навалюється щодня,
– пояснив актор. 

Кошовий поділився, що Олена та її чоловік дуже сильні і не зізнаються, коли складно чи втомилися.

Євген Кошовий в інтерв'ю з Олесею Бацман: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Квартал 95 Євген Кошовий Олена Зеленська
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