Редакторка Cosmopolitan Пліхіна загриміла в базу "Миротворця" після ганебного посту в фейсбуці

Заступниця головного редактора видання Cosmopolitan Євгенія Пліхіна оскандалилась своєю нещодавньою публікацією у фейсбуці, де нешанобливо висловилася про похорон загиблого бійця "Альфи" ЗСУ, Героя України Дениса Волочаєва. Відтак українська база "Миротворця" віднесла її у свій перелік.

На сайті зазначається, що причиною її потрапляння в "Чистилище" є "Наруга над пам'яттю воїнів, загиблих під час виконання бойового завдання за захист України від російського агресора". Окрім цього в інформацію про Пліхіну віднесли скріншоти з її скандальним дописом, опублікованим в кількох соціальних мережах – фейсбук і телеграм.

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Євгенія Пліхіна потрапила до бази "Миротворця" / Скріншот із сайту

На твіттер-сторінці "Миротворця" адміністратори зазначають, що 27-річна Євгенія Пліхіна своїм вчинком принесли українцям більше болю, ніж вороги, які стріляли на Донбасі.

Вона зробила дуже боляче всім нам. Навіть більш боляче, ніж ті, хто в нас стріляють на тому боці. Саме такі потвори більше за всіх втомилися від війни, яку розв'язали російські загарбники,

– йдеться в дописі.

Вона зробила дуже боляче всім нам. Навіть більш боляче, ніж ті, хто в нас стріляють на тому боці.

Саме такі потвори більше за всіх втомилися від війни, яку розв'язали російські загарбники.https://t.co/afOxuYluj6 — ℳγrtvorets.center (@myrotvorets_) 4 грудня 2019 р.

Що таке "Миротворець"? Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

Варто додати, що Євгенія Пліхіна станом на 5 грудня видалила свою фейсбук-сторінку, інстаграм-сторінку зробила закритою, а скандальний пост про похорон, який окрім фейсбуку був опублікований і в телеграмі, видалила.



Фейсбук-сторінка Пліхіної станом на 5 грудня / Скріншот



Інстаграм-сторінка Пліхіної станом на 5 грудня / Скріншот

Також додамо, що представники видання Cosmopolitan принесла свої вибачення у фейсбуці і зазначили, що позиція Пліхіної не збігається з думкою редакції. Втім користувачі соціальних мереж продовжують обговорювати публікацію Пліхіної та просять її звільнення.

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Редакція Cosmopolitan вибачилась за пост Пліхіної / Скріншот з фейсбуку

Що відомо про скандал з Євгенією Пліхіною?

3 грудня заступниця головного редактора українського видання Cosmopolitan Євгенія Пліхіна опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці пост, у якому назвала похорон 37-річного снайпера Дениса Волочаєва "язичницьким обрядом", на якому "не шкода провітрити поважну людину". А людей, які були присутніми, заступниця головного редактора глянцевого журналу Cosmopolitan назвала "похоронною фан-зоною". Серед інших обурливих фраз, у пості були: "Дядьку вже неважливо, в дубі він чи в сосні... провітрять шановного наостанок... поносять по всьому Києву і підуть обідати", "Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби так, що аж лопаються. Гвоздики, вся атрибутика" та багато інших.



Допис Євгенії Пліхіної про похорон загиблого Героя України / Скріншот з телеграму, який вже видалено

Ввечері 4 грудня Євгенія Пліхіна відреагувала на скандал, свій пост про загиблого бійця видалила і натомість вибачилась перед аудиторією у фейсбуці.

"Друзі, у мене ніколи в житті не було думки когось образити, принизити честь Героїв або насміятися над військовою трагедією. Я завжди пишу виключно про власне життя і дурості, не висміюючи чуже. Тим більше, смерть. Згодна, не можна було, не розібравшись в ситуації, чіпати делікатну тему", – заявила Пліхіна.



Пліхіна вибачилась за скандальний допис / Скріншот з фейсбуку

Соціальні мережі взірвались і почали звинувачувати Пліхіну у цинізмі, непрофесійності та інших речах, що суперечать національній безпеці України. Зокрема, свої негативні думки висловили декілька відомих людей: виконувачка обов'язків міністерки охорони здоров'я України Уляна Супрун, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, волонтер Дмитро Логгінов,співзасновниця волонтерської організаії TacCat Олександра Завальна, журналістка і блогер Олена Яхно та багато інших.