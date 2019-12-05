Редакторка Cosmopolitan Пліхіна загриміла в базу "Миротворця" після ганебного посту в фейсбуці
Заступниця головного редактора видання Cosmopolitan Євгенія Пліхіна оскандалилась своєю нещодавньою публікацією у фейсбуці, де нешанобливо висловилася про похорон загиблого бійця "Альфи" ЗСУ, Героя України Дениса Волочаєва. Відтак українська база "Миротворця" віднесла її у свій перелік.
На сайті зазначається, що причиною її потрапляння в "Чистилище" є "Наруга над пам'яттю воїнів, загиблих під час виконання бойового завдання за захист України від російського агресора". Окрім цього в інформацію про Пліхіну віднесли скріншоти з її скандальним дописом, опублікованим в кількох соціальних мережах – фейсбук і телеграм.
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Євгенія Пліхіна потрапила до бази "Миротворця" / Скріншот із сайту
На твіттер-сторінці "Миротворця" адміністратори зазначають, що 27-річна Євгенія Пліхіна своїм вчинком принесли українцям більше болю, ніж вороги, які стріляли на Донбасі.
Вона зробила дуже боляче всім нам. Навіть більш боляче, ніж ті, хто в нас стріляють на тому боці. Саме такі потвори більше за всіх втомилися від війни, яку розв'язали російські загарбники,
– йдеться в дописі.
Що таке "Миротворець"? Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".
Варто додати, що Євгенія Пліхіна станом на 5 грудня видалила свою фейсбук-сторінку, інстаграм-сторінку зробила закритою, а скандальний пост про похорон, який окрім фейсбуку був опублікований і в телеграмі, видалила.
Фейсбук-сторінка Пліхіної станом на 5 грудня / Скріншот
Інстаграм-сторінка Пліхіної станом на 5 грудня / Скріншот
Також додамо, що представники видання Cosmopolitan принесла свої вибачення у фейсбуці і зазначили, що позиція Пліхіної не збігається з думкою редакції. Втім користувачі соціальних мереж продовжують обговорювати публікацію Пліхіної та просять її звільнення.
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Редакція Cosmopolitan вибачилась за пост Пліхіної / Скріншот з фейсбуку
Що відомо про скандал з Євгенією Пліхіною?
3 грудня заступниця головного редактора українського видання Cosmopolitan Євгенія Пліхіна опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці пост, у якому назвала похорон 37-річного снайпера Дениса Волочаєва "язичницьким обрядом", на якому "не шкода провітрити поважну людину". А людей, які були присутніми, заступниця головного редактора глянцевого журналу Cosmopolitan назвала "похоронною фан-зоною". Серед інших обурливих фраз, у пості були: "Дядьку вже неважливо, в дубі він чи в сосні... провітрять шановного наостанок... поносять по всьому Києву і підуть обідати", "Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби так, що аж лопаються. Гвоздики, вся атрибутика" та багато інших.
Допис Євгенії Пліхіної про похорон загиблого Героя України / Скріншот з телеграму, який вже видалено
Ввечері 4 грудня Євгенія Пліхіна відреагувала на скандал, свій пост про загиблого бійця видалила і натомість вибачилась перед аудиторією у фейсбуці.
"Друзі, у мене ніколи в житті не було думки когось образити, принизити честь Героїв або насміятися над військовою трагедією. Я завжди пишу виключно про власне життя і дурості, не висміюючи чуже. Тим більше, смерть. Згодна, не можна було, не розібравшись в ситуації, чіпати делікатну тему", – заявила Пліхіна.
Пліхіна вибачилась за скандальний допис / Скріншот з фейсбуку
Соціальні мережі взірвались і почали звинувачувати Пліхіну у цинізмі, непрофесійності та інших речах, що суперечать національній безпеці України. Зокрема, свої негативні думки висловили декілька відомих людей: виконувачка обов'язків міністерки охорони здоров'я України Уляна Супрун, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, волонтер Дмитро Логгінов,співзасновниця волонтерської організаії TacCat Олександра Завальна, журналістка і блогер Олена Яхно та багато інших.