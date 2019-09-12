Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак: несподівані подробиці

Відома українська співачка Євгенія Власова, яку часто називають "тією, яка поборола рак", відкрила велику таємницю своїм шанувальникам. Насправді вона ніколи не хворіла на онкологію і після 10 років життя в брехні вирішила розставити всі крапки над "і".

Довгий допис з відвертим зізнанням 41-річна Євгенія Власова опублікувала на своїй сторінці в Instagram напередодні, 11 вересня.

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Під яскравим знімком у розкішній червоній сукні співачка розповіла правду, яку довго приховувала від фанатів і недоброзичливців.

Набридло тягнути не свій вантаж і шлейф, який тягнеться вже років 10! У мене ніколи не виявляли онкологічних захворювань! Була операція і з п'яти лікарів одному щось здалося (був консиліум), а за лікарською етикою, якщо одному здалося, значить потрібна хіміотерапія! Так, я її пройшла! І це страшно,

– розпочала розповідь Євгенія Власова.

Після чого додала, що журналісти, які розповсюджували інформацію, не уточнили подробиць і перетворили її хворобу на страшну недугу – рак. За її словами, представників ЗМІ не цікавили тонкощі, їм потрібні були лише пристрасті.

І ось тепер на мені якесь дивне клеймо (нещасної і хворої). Ненавиджу це все! Довго мовчала! В основному заради людей, для яких я стала надією на одужання! Але весь цей жах, який народжували журналісти і їх програми, лягав на мої жіночі плечі та тендітні плечі моєї донечки! Одне те, що мене заживо поховали і деякі люди до сих пір кажуть: "О, а що, вона жива?" У моєму житті дофіга випробувань і без онкології, як і в житті кожного з нас,

– продовжила 41-річна співачка.

На завершення вона додала, що ненавидить давай інтерв'ю і більше не погоджуватиметься на них, оскільки все, що вона говорила в програмах, кардинально змінювали професійним монтажем і згущуванням фарб.

Ненавиджу давати інтерв'ю і більше не буду. Все, що говорю особисто Я, є в моєму Instagram-акаунті! Сьогодні змусила видалити один канал чергове інтерв'ю в подібному форматі! Я ЖИВА! ЗДОРОВА! ПРАЦЮЮ,

– завершила зізнання Євгенія Власова.

Що відомо про хворобу Євгенії Власової?За попередніми даними, у 2010 році співачці поставили страшний діагноз. Тоді ж вона перенесла важку операцію, пов'язану з онкологічним захворюванням, а також пройшла курс хіміотерапії. Євгенія Власова надовго зникла зі сцени і в кінці листопада 2017-го року знову потрапила в лікарню. Причиною госпіталізації та поганого самопочуття стало хірургічне втручання і хіміотерапія, через що їй зробили чотири складні операції.



Тоді лікарі не давали жодних прогнозів щодо її здоров'я, але після 2 тижнів лікування Євгенія Власова зуміла вийти з вкрай складного стану і потроху поверталася до звичного ритму. У квітні 2019 року співачка випустила нову пісню "Відчуття". А в червні 2019 року розповідала про те, як співала "через біль" і мотивувала не опускати руки тих, хто хворіє на такий же недуг, як вона.