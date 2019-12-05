Євгенію Пліхіну звільнили з Cosmopolitan: офіційна заява видання

Заступницю головного редактора видання Cosmopolitan Євгенію Пліхіну звільнили з посади. Все через її скандальний допис про загиблого Героя України – 37-річного бійця "Альфи" ЗСУ Дениса Волочаєва.

Офіційну заяву про припинення співпраці з Євгенією Пліхіною оприлюднили на сайті українського видання Cosmopolitan.

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Головний редактор журналу Cosmopolitan Україна Олександра Буринська та вся редакція видання висловили свою офіційну позицію бренду щодо публікації Євгенії Пліхіної 5 грудня.

Увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки. З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною – вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan, – йдеться в офіційній заяві журналу.

Журналісти додали, що увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan "висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці".

"Бренд Cosmopolitan беззастережно перебуває на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну, і шанує світлу пам’ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє. Cosmopolitan Україна завжди підтримував соціальні ініціативи та проєкти і надалі працюватиме в цьому напрямку", – зазначено у заяві.