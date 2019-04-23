Єві Лонгорії вдалося схуднути після пологів: ефектні фото

Зірка популярного серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія народила свого первістка хлопчика Сантьяго 19 червня 2018 року. Після пологів знаменитість швидко вийшла з декрету, поєднавши материнство та роботу. Протягом останнього року Єва ретельно стежила за своїм харчуванням та не нехтувала тренуваннями у спортзалі, відтак зараз може похизуватися чудовою фігурою.

На своїй сторінці в Instagram Єва опублікувала фото у яскраво-малиновому бікіні і показала шанувальникам, як виглядає її фігура після пологів.

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Фанати зірки "Відчайдушних домогосподарок" вражені результатом посилених тренувань акторки. У коментарях американська модель Алекс Менесес перепитала Єву, чи справді вона нещодавно народжувала.

Також на знімок відреагували зіркові подруги Лонгорії – Вікторія Бекхем та Серена Вільямс.

"Ти виглядаєш дуже добре, цілую!" – підписала світлину британська дизайнерка Бекхем, яка вже протягом довгого часу товаришує з Євою.



Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria



Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria



Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria



Єва Лонгорія / Getty Images