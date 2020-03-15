Єві Лонгорії – 45: найкращі фільми з акторкою

Знаменита американська акторка та модель, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія сьогодні, 15 березня, святкує день народження. Красуні виповнюється 45 років.

Єва Лонгорія почала свою творчу кар'єру у 2000 році. Її першою роллю став персонаж безіменної стюардеси в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210". Після цього їй пропонували ролі у різних серіалах, з яких найвідомішою стала стрічка "Відчайдушні домогосподарки".

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За кожен епізод у першому сезоні цього серіалу Єва отримувала 30 тисяч доларів, а в другому – 250 тисяч. За всю свою кар'єру вона зіграла більш, ніж у 40 фільмах і ще у низці виступила у ролі режисера чи сценариста.

Також вона стала обличчям компанії L'Oréal, розпочала шлях у модельному бізнесі. Окрім цього, є відомою бізнесвумен та активісткою.

Жінка має неперевершений вигляд, а кожна її роль є справжнім витвором мистецтва. Пропонуємо переглянути добірку фільмів, у яких можна насолодитися чудовою акторською майстерністю чарівної Єви Лонгорії.

Найкращі фільми за участю Єви Лонгорії

"Відчайдушні домогосподарки" – трейлер: дивитись відео онлайн

"За бортом" – трейлер: дивитись відео онлайн

"Дора і загублене місто" – трейлер: дивитись відео онлайн

"Лоурайдери" – трейлер: дивитись відео онлайн

"Темна правда" – трейдер: дивитись відео онлайн