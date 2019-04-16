Єврейські кучки 2019: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою

Єврейські кучки – це умовні дні, в період яких різко змінюється погода в гіршу сторону: людей очікує зміна температури повітря. Починаються дощі, вітри, похолодання та заморозки. Коли варто очікувати на Єврейські кучки в Україні – читайте далі.

Чому зміна погоди називається Єврейськими кучками?

Зміну погоди перед Пасхою люди почали називати Єврейськими кучками, тому, що погода ставала напередодні Великодня дуже нестабільною, навіть, якщо тепла пора тривала довгий час. Через те, що природа ніби скаче з однієї температури на іншу, в народі прозвали дні перед святкуванням Воскресіння Христового – Єврейськими кучками.

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Є також інша версія цієї назви. Вона походить від юдейського свята "Суккот". Кучками воно стало зокрема в українському перекладі Євангелія від Івана митрополита Іларіона. "А надходило свято юдейське – Кучки", – йдеться у перекладі.



Єврейські кучки в Україні

Це явище має наукове пояснення. Святкування Пасхи завжди випадає на перший повний місяць після весняного рівнодення, а під час повного місяця зростає атмосферний тиск. Відповідно, це знаменується холодним потоком вітру та дощами.

Коли очікувати Єврейські кучки в Україні?

Щоб зрозуміти, коли розпочнуться єврейські кучки в Україні, варто дізнатися коли починається Песах – юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту (єврейська Пасха). Єврейські кучки – це тиждень перед єврейською Пасхою. Розпочнеться вона в п'ятницю 19 квітня після заходу Сонця. Упродовж 8 днів юдеї святкуватимуть велике народне свято, яке завершиться в суботу 27 квітня. Таким чином, на Єврейські кучки українцям варто очікувати з 12 по 18 квітня.

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Прикмети в період Єврейських кучок

– Кажуть, що в період Єврейських кучок псується вода. Тому її треба ретельно відфільтровувати та обов'язково кип'ятити перед вживанням.

– У понеділок перед Великоднем треба розпочати генеральне прибирання, звільнивши будинок від мотлоху.

– У вівторок закупіть в оселю продукти.

– У середу почніть прати одяг. Мийте і чистіть будинок: робіть все, що пов'язано з водою.

– У Чистий четвер вперше треба стригти волосся дітям, щоб вони були здоровими і щасливими.

– Згідно народних прикмет, якщо у п'ятницю розпочати лікування алкоголізму, то його можна успішно вилікувати.

– Субота – останній день для прибирання, фарбування яєць та випікання пасок. Друга половина дня присвячена духовній підготовці до Великодня.