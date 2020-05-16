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Євробачення-2020: відео грандіозного онлайн-концерту Європа світить світлом

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Євробачення 2020 - дивитися онлайн фінал 16 травня 2020 - відео
Відбувся онлайн-концерт Євробачення: Європа світить світлом / Instagram / @eurovision

Сьогодні, 16 травня, відбувається грандіозне альтернативне шоу "Євробачення: Європа світить світлом" (Europe! Shine A Light). Саме ним організатори замінили фінал пісенного конкурсу, який мав відбутися в Роттердамі, проте був скасований через пандемію коронавірусу у світі. Під час трансляції глядачі зможуть насолодитися виступами представників різних країн.

Всі меломани з нетерпінням чекали на Євробачення-2020. Організатори планували провести фінал шоу 16 травня. І хоч пандемія коронавірусу змусила внести корективи, прихильники конкурсу таки зможуть побачити грандіозний проєкт.

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У шоу візьмуть участь представники 41 країни, які мали виступити на Євробаченні-2020. Окрім цього, очікується поява у прямому ефірі зірок попередніх шоу.

Кожен артист, не порушуючи умов карантину, виступить на концерті "Євробачення: Європа світить світлом". Серед них – український гурт Go_A, який переспіває знаменитий хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Згідно з анонсом, артисти покажуть краєвиди Києва з даху 97-метрового телецентру. А як це все було – дізнавайтесь в онлайн-трансляції концерту Євробачення. 

Дивіться трансляцію онлайн-концерту "Євробачення: Європа світить світлом": відео

 

Автор: Юлія Михайлова, Христина Кобак
Теги: Go_A Євробачення 2020 Євробачення Новини LifeStyle Музика LifeStyle
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