Євробачення-2020: відео грандіозного онлайн-концерту Європа світить світлом

Сьогодні, 16 травня, відбувається грандіозне альтернативне шоу "Євробачення: Європа світить світлом" (Europe! Shine A Light). Саме ним організатори замінили фінал пісенного конкурсу, який мав відбутися в Роттердамі, проте був скасований через пандемію коронавірусу у світі. Під час трансляції глядачі зможуть насолодитися виступами представників різних країн.

Всі меломани з нетерпінням чекали на Євробачення-2020. Організатори планували провести фінал шоу 16 травня. І хоч пандемія коронавірусу змусила внести корективи, прихильники конкурсу таки зможуть побачити грандіозний проєкт.

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У шоу візьмуть участь представники 41 країни, які мали виступити на Євробаченні-2020. Окрім цього, очікується поява у прямому ефірі зірок попередніх шоу.

Кожен артист, не порушуючи умов карантину, виступить на концерті "Євробачення: Європа світить світлом". Серед них – український гурт Go_A, який переспіває знаменитий хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Згідно з анонсом, артисти покажуть краєвиди Києва з даху 97-метрового телецентру. А як це все було – дізнавайтесь в онлайн-трансляції концерту Євробачення.

Дивіться трансляцію онлайн-концерту "Євробачення: Європа світить світлом": відео