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Євробачення-2020: онлайн-трансляція першого концерту

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Євробачення 2020: онлайн концерт – трансляція 12 травня 2020
Онлайн-концерт Євробачення-2020: онлайн-трансляція / Пресслужба

Пандемія коронавірусу внесла значні правки у світське життя усього світу. Так, знаменитий пісенний конкурс Євробачення-2020 вирішили скасувати. Водночас представники шоу запропонували прихильникам альтернативну версію проєкту: вони влаштували онлайн-концерт, трансляція якого відбудеться 12 травня о 22:00 (за київським часом).

Дату проведення концерту Євробачення-2020 обрали не випадкову. Саме 12 травня мав стартувати перший півфінал пісенного конкурсу. У Нідерландах встигли розробити концепцію події, розпочати облаштування сцени та узгодити всі питання щодо порядку виступів вокалістів. Однак через пандемію шоу пройде в онлайн-режимі. 

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Переглянути альтернативний концерт меломани зможуть на ютуб-каналі Євробачення-2020. Трансляція розпочнеться о 22 годині за київським часом. 

Відомо, що представники шоу транслюватимуть кліпи конкурсних пісень учасників, які мали виступити у Роттердамі 12 травня. Вже у другій половині концерту глядачі побачать виступ представників України – гурту Go_A. Їхня україномовна пісня Solovey зазвучить у новому аранжуванні, створеному спеціально до Євробачення-2020. 

Окрім України, свої пісні представлять Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль і Бельгія. 

Дивіться онлайн-трансляцію першого концерту Євробачення-2020: відео 

14 травня на глядачів чекатиме таке ж шоу за участю учасників Євробачення-2020 які мали виступити у другому півфіналі. А вже 16 травня пройде грандіозний концерт із назвою "Європа запалює світло". 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2020 Go_A
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