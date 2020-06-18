Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році скасували через пандемію коронавірусу. Він відбудеться наступного року, проте COVID-19 змусив організаторів переглянути встановлені правила проведення шоу.

Коронавірусна хвороба торкнулася усіх сфер діяльності людини. Не оминула вона і культурний сегмент. Зокрема, найочікуванішу музичну подію року Євробачення-2020 довелося перенести. Проте організатори повідомляють, що навіть наступного року будуть дотримані усі можливі заходи безпеки. Про це йдеться на сайті конкурсу.

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Нові правила проведення Євробачення-2021

Правила пісенного конкурсу схвалила наглядова рада, що є його керівним органом. Організатори зробили це, щоб шоу гарантовано відбулося у 2021 році.

Виконавчий директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердаль заявив, ця весна показала, що на випадок всесвітньої кризи потрібен спеціальний план.

Ми маємо бути гнучкими та змінювати навіть сам формат і спосіб організації події в ці складні часи. Як організатори найбільшого у світі музичного заходу, ми рішуче налаштовані й одностайні щодо нашої місії – повернути конкурс, обрати нового переможця й передати естафету новому мовникові-організаторові. Ці елементи закладені у нашому ДНК та є частиною нашої спадщини,

– повідомив він.

Як експеримент, на один рік учасникам дозволили записувати бек-вокал на інструментальну фонограму пісні. Така пропозиція виникла для того, щоб дати змогу музикантам розробляти нові ідеї, подорожувати з меншою делегацією у 2021 році та знизити технічне навантаження на мовника-організатора.

Учасники мають право самостійно вирішувати, чи використовувати записаний бек-вокал. Також їм дозволено поєднувати записаний бек-вокал із "живим". Проте усі солісти мають виконувати композицію наживо як на сцені, так і поза нею на арені.

Наразі основна команда мовників-організаторів посилено працює з Європейською мовною спілкою. Вони планують усі можливі сценарії, які можуть відбутися наступного року.

Що відомо про скасування Євробачення-2020?

Про скасування міжнародного 65-го пісенного конкурсу стало відомо 18 березня. Причиною цього стала пандемія коронавірусу, яка охопила країни Європи. Проте Європейська мовна спілка вирішила організувати альтернативне шоу Eurovision: Europe Shine а Light – "Євробачення: Європа запалює світло". Під час ефіру на офіційному ютуб-каналі конкурсу представники різних країн виступали зі своїх будинків по відеозв'язку. Також усі учасники разом виконали легендарну пісню Love Shine a Light, яка звучала на Євробаченні у 1997 році.