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Netflix створив курйозну комедію про Євробачення: перший трейлер

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Євробачення: Історія вогненної саги: все про комедію від Netflix
"Євробачення: Історія вогненної саги": комедія від Netflix / Пресслужба

У Голлівуді з гумором показали, яким бачать знаменитий вокальний конкурс Євробачення. Створенням комедії з елементами мюзиклу займалась компанія Netflix, яка невдовзі презентує кінострічку на стрімінговій платформі. Наразі у мережі опублікували перший трейлер "Євробачення: Історія вогненної саги".

Що відомо про фільм від Netflix

Як відомо, 16 травня в Нідерландах мав відбутись фінал пісенного конкурсу Євробачення-2020. Однак через пандемію коронавірусу шоу скасували. Однак карантин не повпливав на плани компанії Netflix: у мережі опублікували перший трейлер до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги".

Важливо: Найцікавіші фільми Netflix, які вийшли у 2020 році

У центрі сюжету фільму – історія двох ісландських співаків Ларса та Зігріт, які вирушають на знаменитий конкурс, аби завоювати серця фанатів шоу. Та чи витримають їхні почуття це випробування і в які пригоди вони вскочать на шляху до слави – це глядачі довідаються з 26 червня 2020 року, коли відбудеться прем'єра фільму.

Наразі у мережі опублікували перший трейлер, у якому головні зірки кінострічки драматично заспівали пісню Volcano Man.

Дивіться трейлер до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги": відео 

Головні ролі у комедії Netflix отримали знамениті голлівудські актори: 

  • Вілл Фаррелл
  • Рейчел МакАдамс
  • Пірс Броснан
  • Ден Стівенс
  • Демі Ловато

Історія створення комедії

Ще у травні 2018 року актор Вілл Фаррелл розпочав підготовку до зйомок. Щоб більш переконливо передати боротьбу за головний кубок шоу та показати виступ у стилі Євробачення, він придбав квиток на фінал конкурсу 2018 року. Тоді шоу проходило в португальському Лісабоні, де Україну представляв Melovin.

Вілл Фаррелл не приховував, що спілкувався з вокалістами шоу, аби дослідити можливі трансформації свого героя. Зрештою актор став не тільки зіркою  "Євробачення: Історія вогненної саги", але й співавтором комедії. 

Вже у травні 2019 року продюсери кінострічки затвердили головних акторів та відправили їх на Євробачення-2019 в Ізраїль. Зйомки фільму проходили у Великій Британії та Ісландії. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Netflix Євробачення Голлівуд Кіно
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