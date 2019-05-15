Євробачення-2019: результати голосування першого півфіналу

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 пройде в Ізраїлі, у Тель-Авіві. Перший півфінал конкурсу відбувся 14 травня, другий відбудеться 16 травня, а фінал, де визначиться переможець Євробачення, – 18 травня. Наразі стало відомо про результати голосування першого півфіналу Євробачення.

14 травня пройшов перший півфінал Євробачення 2019, де свої номери показала перша частина учасників. 6 країн-учасників потрапили до фіналу автоматично – країна-господар Ізраїль, Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

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Перший півфінал Євробачення-2019 відбувся у вівторок, 14 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 17 конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу.

Загальні результати першого півфіналу також формувалися за результатом голосування журі та глядачів. Голосували лише ті країни, які брали участь в першому півфіналі.

Євробачення-2019 перший півфінал: результати голосування

1. Греція: Katerine Duska – Better Love

2. Білорусь: Zena – Like It

3. Сербія: Nevena Božović – Kruna

4. Кіпр: Tamta – Replay

5. Естонія: Victor Crone – Storm

6. Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend

7. Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

8. Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra

9. Сан Марино: Serhat – Say Na Na Na

10. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

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Відео виступів учасників Євробачення-2019 у першому півфіналі

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tamta (Кіпр) – Replay:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: D-moll (Чорногорія) – Heaven:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Darude feat. Sebastian Rejman (Фінляндія) – Look Away:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tulia (Польща) – Pali się:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Lake Malawi (Чехія) – Friend of a Friend:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Joci Pápai (Угорщина) – Az én apám:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zena (Білорусь) – Like It:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Nevena Božović (Сербія) – Kruna:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Eliot Vassamillet (Бельгія) – Wake Up:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Oto Nemsadze (Грузія) – Sul Tsin Iare:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Kate Miller-Heidke (Австралія) – Zero Gravity:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Hatari (Ісландія) – Hatrið mun sigra:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Victor Crone (Естонія) – Storm:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Conan Osíris (Португалія) – Telemóveis:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Katerine Duska (Греція) – Better Love:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na:

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