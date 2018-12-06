Євробачення-2019: андрогін Білал Хассані презентував ефектний кліп до конкурсної пісні

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Євробачення-2019: андрогін Білал Хассані
Євробачення-2019: андрогін Білал Хассані / Instagram / @iambilalhassani

Учасник міжнародного вокального конкурсу Євробачення-2019 Білал Хассані приголомшив мережу ефектним роликом до пісні Roi. Саме з цією композицією андрогін із Франції вийде на головну сцену шоу в Тель-Авіві.

З 14 до 18 травня в ізраїльському Тель-Авіві пройде другий етап вокального конкурсу Євробачення-2019. Найкращі вокалісти зі всієї Європи представлять свої композиції та ефектні постановки, що допоможуть їм поборотись за головний кубок шоу.

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Та поки організатори активно готуються до фінальних ефірів конкурсу, кожна країна представляє свого зіркового учасника. Поступово мережу заполоняють і кліпі конкурсантів, які вражають прихованим змістом та яскравими кадрами. 

Днями кліп до пісні Roi презентував і один із найефектніших учасників шоу – андрогін Білал Хассані. У ролику артист вирішив показати, як він, незважаючи на будь-які рамки та випробування, залишається собою. Спершу Білал готується до виступу у гримерці, одягаючи світлу перуку та наносячи макіяж, після чого зриває овації у залі. 

Євробачення-2019: дивіться кліп андрогіна Білала Хасссані на пісню Roi – відео

 

Що відомо про учасника Євробачення-2019 Білала Хассані

Вкінці січня 2019 року Франція представила учасника Євробачення-2019. Ним став андрогін Білал Хассані, який приголомшив мережу своїм чуттєвим співом. 

Андрогін – людина, яка ідентифікує себе як безстатеву особу. Зокрема, це проявляється у зовнішності, коли поєднуються чоловічі та жіночі риси.

19-річний француз, який родом із Марокко, отримав значну популярність завдяки своєму відеоблогу. Маючи шалену підтримку прихильників, у 2015 році Білал Хассані вирішив підкорити ще й сцену та презентував перші сольні пісні. Упродовж 2 років артист вирішив приголомшити всіх відвертим зізнанням: він розповів про нетрадиційну орієнтацію та публічно визнав, що він належить до андрогінів. 

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Після того, як Франція оголосила його як конкурсанта Євробачення-2019 Білал Хассані отримав шквал критики, расистських та гомофобних образ. За кілька днів його електронну скриньку та соціальні мережі заполонили хейтери, які не добирали слів в описі андрогіна. На захист співака виступила ЛГБТ-спільнота, яка засудила подібний психологічний тиск та анонсувала судовий позов проти хейтерів. 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика Новини Франції
Джерело: LifeStyle 24
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