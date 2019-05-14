Євробачення-2019: де і коли дивитися пряму трансляцію першого півфіналу

Євробачення-2019 стартує вже сьогодні, у вівторок, 14 травня. В ізраїльському Тель-Авіві буде проходити перший півфінал, на якому виступлять 17 конкурсантів, а 10 з них – потраплять до фіналу. Де і коли дивитися пряму трансляцію першого півфіналу – читайте далі.

Перий півфінал відбіркового конкурсу пройде в Тель-Авіві, 14 травня, о 22 годині за київським часом. Пісенний конкурс буде проводитися на сцені одного з павільйонів ізраїльського виставкового центру Expo Tel Aviv.

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Шоу на живо транслюватиме Суспільний мовник на телеканалах UA:Перший, UA: Культура та СТБ. Ведучим, який коментуватиме Євробачення на UA: Перший стане Тімур Мірошниченко, а на телеканалі СТБ традиційно незмінним ведучим трансляції буде Сергій Притула.

На YouTube-каналі Суспільного мовника шанувальники пісенного конкурсу мають змогу побачити цікаві подробиці конкурсу. Також на сторінці Євробачення у Facebook кожен охочий може побачити щоденні влоги з подробицями пісенного конкурсу, які транслюватимуться на сторінці.

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Трансляція Євробачення буде доступна на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Євробачення-2019 – порядок виступу учасників першого півфіналу:

1. Кіпр: Tamta — Replay

2. Чорногорія: D mol — Heaven

3. Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman — Look Away

4. Польща: Tulia — Fire of Love

5. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl — Sebi

6. Чехія: Lake Malawi — Friend of a Friend

7. Угорщина: Joci Pápai — Az én apám

8. Білорусь: ZENA — Like it

9. Сербія: Nevena Božović — Kruna

10. Бельгія: Eliot — Wake up

11. Грузія: Oto Nemsadze — Sul tsin iare

12. Австралія: Kate Miller-Heidke — Zero Gravity

13. Ісландія: Hatari — Hatrið mun sigra

14. Естонія: Victor Crone — Storm

15. Португалія: Conan Osiris — Telemoveis

16. Греція: Katerine Duska — Better Love

17. Сан-Марино: Serhat — Say Na Na Na

Євробачення-2019: дивитися пряму трансляцію онлайн:

Додамо, що у середу, 15 травня, повтор пісенного конкурсу можна буде переглянути о 15:45 годині на телеканалах UA: Перший та об 11:00 годині на UA: Культура.