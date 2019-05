Євробачення-2019: відео виступів та фото усіх учасників другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення-2019 відбувся у четвер, 16 травня, о 22 годині в прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 учасників, 10 з яких потрапили до фіналу. У першому півфіналі свої пісні презентували 17 країн-конкурсантів, 10 з них уже у фіналі.

16 травня у другому півфіналі Євробачення-2019 свої номери показали 18 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потрапили десятеро виконавців:

Вірменія: Srbuk – Walking Out

Ірландія: Sarah McTernan – 22

Молдова: Anna Odobescu – Stay

Швейцарія: Luca Hänni – She Got Me

Латвія: Carousel – That Night

Румунія: Ester Peony – On a Sunday

Данія: Leonora – Love Is Forever

Швеція: John Lundvik – Too Late for Love

Австрія: Pænda – Limits

Хорватія: Roko Blažević – The Dream

Мальта: Michela Pace – Сhameleon

Литва: Jurijus – Run with the Lions

Росія: Сергій Лазарєв – Scream

Албанія: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës

Норвегія: KEiiNO – Spirit in the Sky

Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade

Північна Македонія: Tamara Todevska – Рroud

Азербайджан: Chingiz – Truth

У другому півфіналі сформувалася друга десятка учасників, які потрапляють до фіналу. А вже до фінальної частини приєднається 6 країн-засновників Євробачення, які потрапляють до пісенного конкурсу автоматично. За місце у фіналі зі своїми піснями та номерами спробували поборотися представники таких країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.

Яскраві фото виступів всіх учасників другого півфіналу



Представниця Вірменії Srbuk / Getty Images



Представниця Ірландії Sarah McTernan / Getty Images



Представниця Молдови Anna Odobescu / Getty Images



Представник Швейцарії Luca Hänni / Getty Images



Представники Латвії Carousel / Getty Images



Представниця Румунії Ester Peony / Instagram / @eurovision



Представниця Данії Leonora / Getty Images



Представник Швеції John Lundvik / Getty Images



Представниця Австрії Pænda / Getty Images



Представник Хорватії Roko Blažević / Getty Images

Представниця Мальти Michela Pace / Getty Images



Представник Литви Jurijus / Getty Images



Представник Росії Сергій Лазарєв / Getty Images



Представниця Албанії Jonida Maliqi / Getty Images



Представники Норвегії KEiiNO / Getty Images



Представник Нідерландів Duncan Laurence / Getty Images



Представниця Північної Македонії Tamara Todevska / Getty Images



Представник Азербайджану Chingiz / Getty Images

Усі учасники другого півфіналу вразили глядачів своїм співом та грандіозним номером, аби за короткий проміжок часу запам'ятатися кожному. LifeStyle 24 зібрав для вас виступи кожного із учасників Євробачення-2019.

Відео виступів учасників Євробачення-2019 у другому півфіналі

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Srbuk (Вірменія) – Walking Out:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Sarah McTernan (Ірландія) – 22:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Anna Odobescu (Молдова) – Stay:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Luca Hänni (Швейцарія) – She Got Me:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Carousel (Латвія) – That Night:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Ester Peony (Румунія) – On a Sunday:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Leonora (Данія) – Love Is Forever:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: John Lundvik (Швеція) – Too Late for Love:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Pænda (Австрія) – Limits:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Roko Blažević (Хорватія) – The Dream:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Michela Pace (Мальта) – Сhameleon:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Jurijus (Литва) – Run with the Lions:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Сергій Лазарєв (Росія) – Scream:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Jonida Maliqi (Албанія) – Ktheju Tokës:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: KEiiNO (Норвегія) – Spirit in the Sky:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Duncan Laurence (Нідерланди) – Arcade:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Tamara Todevska (Північна Македонія) – Рroud:

Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Chingiz (Азербайджан) – Truth: