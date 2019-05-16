Євробачення-2019: відео виступів та фото усіх учасників другого півфіналу
Другий півфінал Євробачення-2019 відбувся у четвер, 16 травня, о 22 годині в прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 учасників, 10 з яких потрапили до фіналу. У першому півфіналі свої пісні презентували 17 країн-конкурсантів, 10 з них уже у фіналі.
16 травня у другому півфіналі Євробачення-2019 свої номери показали 18 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потрапили десятеро виконавців:
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Вірменія: Srbuk – Walking Out
Ірландія: Sarah McTernan – 22
Молдова: Anna Odobescu – Stay
Швейцарія: Luca Hänni – She Got Me
Латвія: Carousel – That Night
Румунія: Ester Peony – On a Sunday
Данія: Leonora – Love Is Forever
Швеція: John Lundvik – Too Late for Love
Австрія: Pænda – Limits
Хорватія: Roko Blažević – The Dream
Мальта: Michela Pace – Сhameleon
Литва: Jurijus – Run with the Lions
Росія: Сергій Лазарєв – Scream
Албанія: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës
Норвегія: KEiiNO – Spirit in the Sky
Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade
Північна Македонія: Tamara Todevska – Рroud
Азербайджан: Chingiz – Truth
У другому півфіналі сформувалася друга десятка учасників, які потрапляють до фіналу. А вже до фінальної частини приєднається 6 країн-засновників Євробачення, які потрапляють до пісенного конкурсу автоматично. За місце у фіналі зі своїми піснями та номерами спробували поборотися представники таких країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.
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Яскраві фото виступів всіх учасників другого півфіналу
Представниця Вірменії Srbuk / Getty Images
Представниця Ірландії Sarah McTernan / Getty Images
Представниця Молдови Anna Odobescu / Getty Images
Представник Швейцарії Luca Hänni / Getty Images
Представники Латвії Carousel / Getty Images
Представниця Румунії Ester Peony / Instagram / @eurovision
Представниця Данії Leonora / Getty Images
Представник Швеції John Lundvik / Getty Images
Представниця Австрії Pænda / Getty Images
Представник Хорватії Roko Blažević / Getty Images
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Представниця Мальти Michela Pace / Getty Images
Представник Литви Jurijus / Getty Images
Представник Росії Сергій Лазарєв / Getty Images
Представниця Албанії Jonida Maliqi / Getty Images
Представники Норвегії KEiiNO / Getty Images
Представник Нідерландів Duncan Laurence / Getty Images
Представниця Північної Македонії Tamara Todevska / Getty Images
Представник Азербайджану Chingiz / Getty Images
Усі учасники другого півфіналу вразили глядачів своїм співом та грандіозним номером, аби за короткий проміжок часу запам'ятатися кожному. LifeStyle 24 зібрав для вас виступи кожного із учасників Євробачення-2019.
Відео виступів учасників Євробачення-2019 у другому півфіналі
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Srbuk (Вірменія) – Walking Out:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Sarah McTernan (Ірландія) – 22:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Anna Odobescu (Молдова) – Stay:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Luca Hänni (Швейцарія) – She Got Me:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Carousel (Латвія) – That Night:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Ester Peony (Румунія) – On a Sunday:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Leonora (Данія) – Love Is Forever:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: John Lundvik (Швеція) – Too Late for Love:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Pænda (Австрія) – Limits:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Roko Blažević (Хорватія) – The Dream:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Michela Pace (Мальта) – Сhameleon:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Jurijus (Литва) – Run with the Lions:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Сергій Лазарєв (Росія) – Scream:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Jonida Maliqi (Албанія) – Ktheju Tokës:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: KEiiNO (Норвегія) – Spirit in the Sky:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Duncan Laurence (Нідерланди) – Arcade:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Tamara Todevska (Північна Македонія) – Рroud:
Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Chingiz (Азербайджан) – Truth: