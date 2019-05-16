Євробачення-2019: відео виступів та фото усіх учасників другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення-2019 відбувся у четвер, 16 травня, о 22 годині в прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 учасників, 10 з яких потрапили до фіналу. У першому півфіналі свої пісні презентували 17 країн-конкурсантів, 10 з них уже у фіналі.

16 травня у другому півфіналі Євробачення-2019 свої номери показали 18 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потрапили десятеро виконавців: Читайте також: Євробачення-2019: хто пройшов у фінал Вірменія: Srbuk – Walking Out Ірландія: Sarah McTernan – 22 Молдова: Anna Odobescu – Stay Швейцарія: Luca Hänni – She Got Me Латвія: Carousel – That Night Румунія: Ester Peony – On a Sunday Данія: Leonora – Love Is Forever Швеція: John Lundvik – Too Late for Love Австрія: Pænda – Limits Хорватія: Roko Blažević – The Dream Мальта: Michela Pace – Сhameleon Литва: Jurijus – Run with the Lions Росія: Сергій Лазарєв – Scream Албанія: Jonida Maliqi – Ktheju Tokës Норвегія: KEiiNO – Spirit in the Sky Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade Північна Македонія: Tamara Todevska – Рroud Азербайджан: Chingiz – Truth У другому півфіналі сформувалася друга десятка учасників, які потрапляють до фіналу. А вже до фінальної частини приєднається 6 країн-засновників Євробачення, які потрапляють до пісенного конкурсу автоматично. За місце у фіналі зі своїми піснями та номерами спробували поборотися представники таких країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан. Читайте також: Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу Яскраві фото виступів всіх учасників другого півфіналу

Представниця Вірменії Srbuk / Getty Images

Представниця Ірландії Sarah McTernan / Getty Images

Представниця Молдови Anna Odobescu / Getty Images

Представник Швейцарії Luca Hänni / Getty Images

Представники Латвії Carousel / Getty Images

Представниця Румунії Ester Peony / Instagram / @eurovision

Представниця Данії Leonora / Getty Images

Представник Швеції John Lundvik / Getty Images

Представниця Австрії Pænda / Getty Images

Представник Хорватії Roko Blažević / Getty Images Читайте також: Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні пісні

Представниця Мальти Michela Pace / Getty Images

Представник Литви Jurijus / Getty Images

Представник Росії Сергій Лазарєв / Getty Images

Представниця Албанії Jonida Maliqi / Getty Images

Представники Норвегії KEiiNO / Getty Images

Представник Нідерландів Duncan Laurence / Getty Images

Представниця Північної Македонії Tamara Todevska / Getty Images

Представник Азербайджану Chingiz / Getty Images Усі учасники другого півфіналу вразили глядачів своїм співом та грандіозним номером, аби за короткий проміжок часу запам'ятатися кожному. LifeStyle 24 зібрав для вас виступи кожного із учасників Євробачення-2019. Відео виступів учасників Євробачення-2019 у другому півфіналі Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Srbuk (Вірменія) – Walking Out: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Sarah McTernan (Ірландія) – 22: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Anna Odobescu (Молдова) – Stay: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Luca Hänni (Швейцарія) – She Got Me: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Carousel (Латвія) – That Night: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Ester Peony (Румунія) – On a Sunday: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Leonora (Данія) – Love Is Forever: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: John Lundvik (Швеція) – Too Late for Love: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Pænda (Австрія) – Limits: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Roko Blažević (Хорватія) – The Dream: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Michela Pace (Мальта) – Сhameleon: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Jurijus (Литва) – Run with the Lions: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Сергій Лазарєв (Росія) – Scream: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Jonida Maliqi (Албанія) – Ktheju Tokës: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: KEiiNO (Норвегія) – Spirit in the Sky: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Duncan Laurence (Нідерланди) – Arcade: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Tamara Todevska (Північна Македонія) – Рroud: Євробачення-2019 другий півфінал – дивіться відео: Chingiz (Азербайджан) – Truth: