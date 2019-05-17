Фінал Євробачення-2019: порядок виступів і повний список учасників

Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2019 відбудеться в суботу, 18 травня, у Тель-Авіві. За перемогу боротимуться 10 учасників, які пройшли в першому півфіналі, 10 виконавців, які пройшли в другому півфіналі та 6-країн засновників музичного конкурсу.

У четвер, 16 травня, визначилася друга десятка виконавців, які виступатимуть у фіналі Євробачення-2019. Відтак за результатами першого півфіналу, у якому виступали 17 країн, 10 з яких – пройшли до фіналу, та другого півфіналу пісенного конкурсу, де 18 країн представляли свої пісні, а 10 з них увійшли до фіналу, сформувався порядок виступу всіх учасників Євробачення. Автоматично до фіналу потрапляє представник Ізраїлю на правах господаря.

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Після обох півфіналів організатори визначили порядок виступів у гранд-фіналі. Почерговість виступу запропонував продюсер Крістер Бйоркман, який затвердив керівник Європейської мовної спілки та керівний орган конкурсу від імені усіх 41 учасників.

Євробачення-2019: порядок виступів усіх учасників

1. Мальта

2. Албанія

3. Чехія

4. Німеччина

5. Росія

6. Данія

7. Сан-Марино

8. Північна Македонія

9. Швеція

10. Словенія

11. Кіпр

12. Нідерланди

13. Греція

14. Ізраїль

15. Норвегія

16. Великобританія

17. Ісландія

18. Естонія

19. Білорусь

20. Азербайджан

21. Франція

22. Італія

23. Сербія

24. Швейцарія

25. Австралія

26. Іспанія

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Нагадаємо, що прямий ефір фіналу ви зможете дивитися на нашому сайті в суботу, 18 травня, о 22 годині за київським часом. Також трансляція Євробачення буде доступна на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.



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