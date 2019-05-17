Євробачення-2019: Мадонна представила нову пісню, з якою виступить у фіналі

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Мадонна і Quavo випустили пісню Future
Мадонна і Quavo випустили пісню Future / Instagram / @madonna

Американська виконавиця Мадонна стане почесною зірковою гостею Євробачення-2019. Відтак, напередодні виступу на фіналі конкурсу зірка представила свою нову композицію під назвою Future, записану спільно із реп-виконавцем Quavo.

Новий хіт увійде в музичний альбом Madame X, вихід якого запланований на 14 червня цього року. Платівка складатиметься з 15 треків. Місяцем раніше Мадонна випустила сингл та кліп на пісню Medellin, анонсувавши вихід нового альбому.

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Madonna, Quavo – Future: дивитись відео онлайн

Ймовірно, саме з цією піснею Мадонна вийде на головну сцену Євробачення в Тель-Авіві вже завтра під час фіналу конкурсу. Епатажний костюм з пов'язкою на обличчі з'являвся в Instagram-дописах артистки, коли та готувалась до Євробачення на репетиціях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Варто додати, що перемовини з Мадонною щодо її участі в пісенному конкурсі були під загрозою. Адже зірка хотіла виконати нову пісню, присвячену політиці США, однак організатори Євробачення просили уникнути цього синглу в її програмі. Через деякий час офіційний представник Мадонни повідомив, що вона все ж виступить на конкурсі в Ізраїлі, а ціна її виступу складе 1 мільйон доларів. Всі витрати на себе вирішив взяти канадсько-ізраїлський мільярдер Сильван Адамс. У Тель-Авів Мадонна прибула за кілька днів до шоу в супроводі групи з 160 осіб.

Що відомо про Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі відбулись 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Наразі вже відомі імена всіх 26 фіналістів та їхній порядок виступів. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею Toy. Україна цьогоріч не братиме участь в конкурс через скандал, який виник після перемоги співачки MARUV у Національному відборі.

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019 Мадонна Євробачення
Джерело: LifeStyle 24
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