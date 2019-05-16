Як виступив фаворит Євробачення-2019 – нідерландець Дункан Лоуренс: відео

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Євробачення 2019 Нідерланди - Дункан Лоуренс: відео виступу
Євробачення-2019 – нідерландець Дункан Лоурен / www.gettyimages.com

У четвер, 16 травня, в ізраїльському Тель-Авіві відгримів другий півфінал Євробачення-2019. 18 талановитих вокалістів вийшли на сцену, щоб поборотись за місце у фіналі шоу. Серед претендентів – фаворит конкурсу Дункан Лоуренс із Нідерландів, якому букмекери пророкують перемогу.

Перед стартом Євробачення-2019 у ЗМІ з'явились тривожні новини: Дункану Лоуренсу загрожувала дискваліфікація. Все тому, що артист виконував конкурсну пісню ще у 2017 році, що суперечить правилам конкурсу. У мережі було відео з виступу нідерландця, на якому чутно трек "Arcade".

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Однак такий інцидент не повпливав на участь Дункана Лоуренса на Євробаченні-2019. За припущеннями журналістів, співаку дозволили представляти країну з треком "Arcade" тільки тому, що архівний ролик мав менше 500 переглядів до скандалу, тому не повпливав на успішність пісні. 

Вже у другому півфіналі шоу, який відбувся 16 травня, Дункан Лоуренс вийшов на сцену із чуттєвою композицією, яка підкорила серця мільйонам меломанам. Артист відмовився від грандіозної постановки, зірвавши овації в залі. 

Євробачення-2019: другий півфінал дивитись онлайн – виступ Дункана Лоуренса

 

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019 Нідерланди
Джерело: LifeStyle 24
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