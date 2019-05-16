Євробачення-2019: онлайн-трансляція другого півфіналу

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Євробачення 2019 дивитися онлайн другий півфінал - трансляція 16.05.2019
Онлайн-транляція Євробачення-2019 / Колаж: LifeStyle 24

Другий півфінал Євробачення пройде у Тель-Авіві. Пісенний конкурс відбудеться вже сьогодні, 16 травня, о 22 годині за київським часом. За головну перемогу позмагаються 18 представників країн, 10 з яких увійдуть до фіналу, який відбудеться у суботу, 18 травня.

Поціновувачі та прихильники пісенного конкурсу Євробачення-2019 пряму трансляцію зможуть побачити на телеканалах "UA: Перший" та "СТБ" сьогодні о 22 годині за київським часом. Зважаючи на те, що цьогоріч Національний відбір в Україні для участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 видався доволі скандальним, Україна не представляє свою пісню на Євробаченні, відповідно голосувати також не може. 

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О 22 годині пряму трансляцію Євробачення ви зможете дивитися на нашому сайті. 

Євробачення-2019: дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу:

Музичний конкурс проходитиме на колосальній сцені, яку створив Флоріан Відер, встановленій в Ізраїльському центрі торгових ярмарків і виставок – EXPO Tel Aviv. До слова, Флоріан Відер був автором сцени Євробачення-2017 у Києві.

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Євробачення-2019 – порядок виступу учасників другого півфіналу:

1. Вірменія
2. Ірландія
3. Молдова
4. Швейцарія
5. Латвія
6. Румунія
7. Данія
8. Швеція
9. Австрія
10. Хорватія
11. Мальта
12. Литва
13. Росія
14. Албанія
15. Норвегія
16. Нідерланди
17. Північна Македонія
18. Азербайджан 

Нагадаємо, що у вівторок, 14 травня, у Тель-Авіві відбувся перший півфінал пісенного конкурсу. Представники 17 країн демонстрували свої пісні та постановки, аби запам'ятатися глядачеві своїм унікальним виступом. Відтак лише 10 з них потрапили до фіналу, який ми побачимо у суботу, 18 травня.

Євробачення-2019: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу:

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 Новини Ізраїля
Джерело: LifeStyle 24
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