Євробачення-2019 під загрозою зриву: обстріли в Ізраїлі можуть повпливати на шоу

Через загострення військового конфлікту між Ізраїлем та Палестиною вокальний конкурс Євробачення-2019 опинився під загрозою зриву. Організатори вирішили прокоментувати ситуацію, яка поширилась у всіх західних ЗМІ.

Як відомо, у травні 2019 року ізраїльський Тель-Авів має стати меккою для європейських музикантів та їх прихильників, адже у столиці відгримить популярне шоу Євробачення-2019. Однак світську подію можуть перенести в інше місто, побоюються в ізраїльських ЗМІ.

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Причиною цьому стало загострення конфлікту з Палестиною. Днями глава Білого дому Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які є спірною територією на Близькому Сході. Таке рішення президента США зруйнувало і без того крихке перемир'я. Відтак між Ізраїлем та Палестиною спалахнув черговий військовий конфлікт із застосуванням ракет. Одна із них впала в 17 кілометрах від місця проведення Євробачення-2019.

Внаслідок загострення ситуації у ЗМІ заговорили про можливе перенесення конкурсу в інше місто або ж країну, адже організатори не зможуть забезпечити належну безпеку всім учасникам шоу та глядачам. Такі припущення прокоментували у Європейській мовній спілці, повідомляє The Jerusalem post.

Охорона і безпека завжди мають першочергове значення для нас. Ми продовжуємо працювати над забезпеченням благополуччя всіх, хто готується до Євробачення в травні і бере участь у шоу. Будемо уважно стежити за ситуацією в Ізраїлі, яка склалась. Тільки війна або великомасштабна військова операція стане перешкодою проведенню конкурсу,

– пояснили вони.

Наразі в Ізраїлі продовжується підготовка до проведення Євробачення-2019. У мережі вже з'явились перші фото головної сцени конкурсу.



Євробачення-2019 / eurovision.tv