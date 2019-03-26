Євробачення-2019 під загрозою зриву: обстріли в Ізраїлі можуть повпливати на шоу

495 Читать новость на русском
Євробачення-2019 під загрозою зриву
Євробачення-2019 під загрозою зриву / www.newstalk.com

Через загострення військового конфлікту між Ізраїлем та Палестиною вокальний конкурс Євробачення-2019 опинився під загрозою зриву. Організатори вирішили прокоментувати ситуацію, яка поширилась у всіх західних ЗМІ.

Як відомо, у травні 2019 року ізраїльський Тель-Авів має стати меккою для європейських музикантів та їх прихильників, адже у столиці відгримить популярне шоу Євробачення-2019. Однак світську подію можуть перенести в інше місто, побоюються в ізраїльських ЗМІ.

Читайте також: Свіжі прогнози букмекерів на Євробачення-2019: перемогу пророкують Нідерландам

Причиною цьому стало загострення конфлікту з Палестиною. Днями глава Білого дому Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які є спірною територією на Близькому Сході. Таке рішення президента США зруйнувало і без того крихке перемир'я. Відтак між Ізраїлем та Палестиною спалахнув черговий військовий конфлікт із застосуванням ракет. Одна із них впала в 17 кілометрах від місця проведення Євробачення-2019. 

Внаслідок загострення ситуації у ЗМІ заговорили про можливе перенесення конкурсу в інше місто або ж країну, адже організатори не зможуть забезпечити належну безпеку всім учасникам шоу та глядачам. Такі припущення прокоментували у Європейській мовній спілці, повідомляє The Jerusalem post.

Охорона і безпека завжди мають першочергове значення для нас. Ми продовжуємо працювати над забезпеченням благополуччя всіх, хто готується до Євробачення в травні і бере участь у шоу. Будемо уважно стежити за ситуацією в Ізраїлі, яка склалась. Тільки війна або великомасштабна військова операція стане перешкодою проведенню конкурсу,
– пояснили вони. 

Наразі в Ізраїлі продовжується підготовка до проведення Євробачення-2019. У мережі вже з'явились перші фото головної сцени конкурсу. 

Євробачення-2019
Євробачення-2019 / eurovision.tv

blog_ava
Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою
сьогодні
5699
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення 2019 Музика Новини Ізраїля
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:03 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 3089
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
25 березня 19:02 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
19666
У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають
25 березня 18:23 У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають
564
Війна – це рана, яка не гоїться, – Pianoбой про творчість, Земфіру і концерти в Росії
25 березня 14:00 Війна – це рана, яка не гоїться, – Pianoбой про творчість, Земфіру і концерти в Росії
Олег Бабій 2533
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
25 березня 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 5499
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук