Євробачення-2019: оголошено порядок виступів конкурсантів у півфіналах шоу

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Євробачення 2019 - порядок виступів учасників у 1 та 2 півфіналах
Євробачення-2019: порядок виступів у півфіналах / prm.ua

Всередині травня в ізраїльському Тель-Авіві прогримить грандіозне пісенне шоу – Євробачення-2019. Наразі організатори завершують останні підготування до конкурсу, а у мережі опублікували порядок виступів учасників із 35 країн.

За правилами пісенного конкурсу Євробачення, перед визначенням переможця шоу організатори проводять два півфінали. У 2019 році вони відбудуться 14 і 16 травня. Шляхом голосування до остаточного етапу конкурсу із 35 країн-учасниць пройдуть тільки 20. 

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Та поки організатори працюють над створенням ефектного шоу з урахуванням чималої кількості деталей, на офіційній сторінці Євробачення-2019 опублікували порядок виступів учасників. 

Перший півфінал Євробачення-2019: порядок виступів

1. Кіпр

2. Чорногорія

3. Фінляндія

4. Польща

5. Словенія

6. Чехія

7. Угорщина

8. Білорусь

9. Сербія

10. Бельгія

11. Грузія

12. Австралія

13. Ісландія

14. Естонія

15. Португалія

16. Греція

17. Сан-Марино

Другий півфінал Євробачення-2019: порядок виступів

1. Вірменія

2. Ірландія

3. Молдова

4. Швейцарія

5. Латвія

6. Румунія

7. Данія

8. Швеція

9. Австрія

10. Хорватія

11. Мальта

12. Литва

13. Росія

14. Албанія

15. Норвегія

16. Нідерланди

17. Північна Македонія

18. Азербайджан 

Євробачення-2019: порядок виступів країн-учасниць
Євробачення-2019: порядок виступів країн-учасниць / Instagram / @eurovision.ua

Фінал Євробачення-2019 відбудеться 18 травня. Окрім переможців двох півфіналів, за головний кубок позмагаються представники країн-засновників – Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція. Також Ізраїль автоматично пройде у фінал шоу через перемогу Нетти Барзілай на Євробаченні-2018. Порядок виступів організатори визначать шляхом жеребкування напередодні фіналу. Україна відмовилась від участі у Євробаченні=2019.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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