Євробачення-2019: представник Ізраїля заплакав після свого виступу – відео

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Євробачення-2018: Kobi Marimi – Ізраїль
Євробачення-2018: Kobi Marimi – Ізраїль / www.gettyimages.com

Субота, 18 травня, стала для меломанів справжнім святом, адже в ізраїльському Тель-Авіві відбувається фінал вокального конкурсу Євробачення-2019. Кожен із 26 учасників представив свою композицію на сцені. Зокрема, представник Ізраїля Kobi Marimi.

Артист завоював чималу прихильність в жителів Ізраїля, адже саме йому випала честь представляти державу після тріумфу Нетти Барзілай у 2018 році. Тому Kobi Marimi під шалені овації вийшов на сцену. 

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Однак впоратись із хвилюванням співаку було вкрай складно. На останніх секундах своєї символічної пісні "Home" Kobi Marimi не стримав сльози та заплакав. Прикриваючи обличчя руками артист покинув сцену. 

Євробачення-2019 фінал – дивіться відео: Kobi Marimi – Home

Зазначимо, що Kobi Marimi – один із 6 учасників Євробачення-2019, який не виступав у півфіналах, а автоматично потрапив до остаточного етапу конкурсу. Такі привілеї співак отримав завдяки перемозі Ізраїлю у 2018-му, коли Нетта Барзілай тріумфувала у Лісабоні. Відтак вихід на сцену шоу для Kobi Marimi був дебютним. 

В Ізраїлі артиста порівнюють із легендарним Фредді Мерк'юрі завдяки його образу. Запальний Kobi Marimi має вуса, як у лідера Queen.

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019 Новини Ізраїля
Джерело: LifeStyle 24
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