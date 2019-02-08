Сергій Лазарєв офіційно підтвердив участь в Євробаченні-2019 від Росії

48 Читать новость на русском
Євробачення 2019 Росія - Сергій Лазарєв учасник від Росії
Сергій Лазарєв поїде на Євробачення-2019 від Росії / Instagram / @lazarevsergey

Відомий російський виконавець Сергій Лазарєв вдруге представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. Музична подія відбудеться в Тель-Авіві, Ізраїль, однак з якою піснею виконавець поїде представляти країну – наразі невідомо.

Про участь Сергія Лазарєва в конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі стало відомо сьогодні, 8 лютого. Про це російський артист, який свого часу не визнавав Крим російським і перебував в Києві під час події Євромайдану, повідомив у своєму Instagram.

Читайте також: Хто поїде на відбір Євробачення-2019 від України: список учасників

"Тепер офіційно. До зустрічі в Тель-Авіві в травні", – йдеться у дописі Сергія Лазарєва, на якому зображений портрет виконавця з логотипом пісенного конкурсу та написом "Sergey's Back", що в перекладі означає "Повернення Сергія". Інформацію про затвердження кандидатури Сергія Лазарєва також підтвердив представник офіційного мовника конкурсу – Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВГТРК) для РІА Новини.

Сергій Лазарєв поїде на Євробачення-2019 від Росії
Сергій Лазарєв поїде на Євробачення-2019 від Росії / Instagram / @lazarevsergey

В інтерв'ю для "Росії 24" Сергій Лазарєв 7 лютого поділився, що дуже задоволений, що йому знову надали можливість відправитися на Євробачення і пообіцяв, що в Ізраїлі глядачі побачать "абсолютно іншого Сергія Лазарєва". Яку пісню виконає Лазарєв на Євробаченні та хто готуватиме його номер – немає жодної інформації, але Сергій Лазарєв підтвердив, що композиція буде написана Філіпом Кіркоровим в співавторстві з грецьким композитором.

Що відомо про участь Сергія Лазарєва в Євробаченні у минулих роках?

Варто додати, що російський артист вже брав участь в конкурсі в 2016 році з композицією You Are the Only One. Тоді ж він посів третє місце після української співачки Джамали та австралійки Дамі Ім. Тоді ж він отримав 491 бал від країн-учасниць конкурсу.

Про другу спробу Сергія Лазарєва в міжнародному конкурсі російські ЗМІ заговорили ще в середині січня 2019 року, але інформацію тоді так ніхто й не підтвердив. Як зазначало російське видання Super, у графіку артиста все було розписано до кінця квітня, однак у травні у нього не було заплановано жодного концерту. 

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".

blog_ava
Смерть Еміліано Сала: всі новини трагедії
сьогодні
9904
Теги: LifeStyle Новини Росії Музика Євробачення 2019 Євробачення
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові
7 лютого 11:00 Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові
Наталя Сколоздра 374
Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
6 лютого 15:06 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
2469
7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
6 лютого 14:45 7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
Наталя Сколоздра 397
Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
6 лютого 14:00 Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
Марта Вересюк 2656
Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
6 лютого 09:03 Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
Юлія Турелик 1030
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
5 лютого 12:06 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
254
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук