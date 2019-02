Сергій Лазарєв офіційно підтвердив участь в Євробаченні-2019 від Росії

Відомий російський виконавець Сергій Лазарєв вдруге представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. Музична подія відбудеться в Тель-Авіві, Ізраїль, однак з якою піснею виконавець поїде представляти країну – наразі невідомо.

Про участь Сергія Лазарєва в конкурсі Євробачення-2019 в Ізраїлі стало відомо сьогодні, 8 лютого. Про це російський артист, який свого часу не визнавав Крим російським і перебував в Києві під час події Євромайдану, повідомив у своєму Instagram.

"Тепер офіційно. До зустрічі в Тель-Авіві в травні", – йдеться у дописі Сергія Лазарєва, на якому зображений портрет виконавця з логотипом пісенного конкурсу та написом "Sergey's Back", що в перекладі означає "Повернення Сергія". Інформацію про затвердження кандидатури Сергія Лазарєва також підтвердив представник офіційного мовника конкурсу – Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВГТРК) для РІА Новини.



Сергій Лазарєв поїде на Євробачення-2019 від Росії / Instagram / @lazarevsergey

В інтерв'ю для "Росії 24" Сергій Лазарєв 7 лютого поділився, що дуже задоволений, що йому знову надали можливість відправитися на Євробачення і пообіцяв, що в Ізраїлі глядачі побачать "абсолютно іншого Сергія Лазарєва". Яку пісню виконає Лазарєв на Євробаченні та хто готуватиме його номер – немає жодної інформації, але Сергій Лазарєв підтвердив, що композиція буде написана Філіпом Кіркоровим в співавторстві з грецьким композитором.

Що відомо про участь Сергія Лазарєва в Євробаченні у минулих роках?

Варто додати, що російський артист вже брав участь в конкурсі в 2016 році з композицією You Are the Only One. Тоді ж він посів третє місце після української співачки Джамали та австралійки Дамі Ім. Тоді ж він отримав 491 бал від країн-учасниць конкурсу.

Про другу спробу Сергія Лазарєва в міжнародному конкурсі російські ЗМІ заговорили ще в середині січня 2019 року, але інформацію тоді так ніхто й не підтвердив. Як зазначало російське видання Super, у графіку артиста все було розписано до кінця квітня, однак у травні у нього не було заплановано жодного концерту.

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".