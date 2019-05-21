Євробачення-2019: Сергій Лазарєв гостро прокоментував результати голосування конкурсу

Представник Росії на Євробаченні-2019 Сергій Лазарєв не припиняє коментувати фінал вокального конкурсу. У мережі артист опублікував черговий допис, у якому показав своє ставлення до результатів голосування.

Як відомо, 18 травня в Тель-Авіві пройшов фінал вокального конкурсу Євробачення-2019. За результатами голосування суддів та глядачів, перемогу в шоу здобув нідерландець Дункан Лоренс. А от Росія, яку представляв співак Сергій Лазарєв, посіла третє місце.

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Ознайомившись із результатами голосування, артист в Instagram-Stories показав своє незадоволення щодо виставлених балів від Грузії. Нацжурі країни оцінили виступ представника Росії як найгірше, віддавши йому 26 місце у своєму рейтингу.

Всі члени журі Грузії поставили мій виступ на останнє 26 місце! Ви серйозно? Інформація щодо голосування суддів вже доступна,

– не стримуючи свого обурення, написав Сергій Лазарєв та додав імена журі.

Вже на своїй сторінці в Instagram артист розмістив зовсім інший допис, в якому вирішив подякувати всім, хто за нього голосував та показати свої досягнення на Євробаченні. При цьому Сергій Лазарєв наголосив, що його конкурсна пісня Scream" перебуває в топ-чартах в 19 країнах світу, а кліп набрав понад 10 мільйонів переглядів.

Глядачі 11 країн поставили цей виступ на 1 місце (по 12 балів), 3 країни – на 2 місце (дали по 10 балів), 5 країн – на 3 місце (по 8 балів). У сумі від глядачів всіх країн ми отримали 244 бали. Дуже дякую! На жаль, деякі члени журі з 17 країн вважали, що цей виступ оцінюється в 0 балів! Наприклад, всі члени журі Грузії поставили його на останнє 26 місце. Кількість балів від журі інших країн – 125. Дякую,

– написав Сергій Лазарєв.

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Після шквалу критики користувачів мережі, російський співак поквапився пояснити свою заяву. За словами Сергія Лазарєва, він написав просто статистику, щоб вона була наочною, а 3 місце на Євробаченні-2019 вважає перемогою.

"Варто внести ясність у допис, бо він виявився не очевидним для всіх. Я не заперечую результати, і більш того, щасливий від свого призового 3 місця! Я лише написав статистику голосування глядачів і журі, статистику переглядів і чартів, щоб було наочніше. А як до неї ставитися – вибір ваш! Ба більше, я вважаю, що в умовах складної конкуренції і прекрасних пісень на конкурсі, 3 місце – це величезна перемога! І я щасливий!" – заявив Сергій Лазарєв.

Дивіться відео виступу Сергія Лазарєва у фіналі Євробачення-2019:

Раніше Сергій Лазарєв заявив, що бачить упередженість у голосуванні на Євробаченні-2019. Відтак він "не знає, що потрібно такого зробити, щоб Росії ставили нормальні бали". Водночас співак заявив, що не підвів свою країну.