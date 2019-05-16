Сергій Лазарєв на Євробаченні-2019: чим відзначився виступ учасника Росії – відео

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Сергій Лазарєв на Євробаченні 2019 - відео виступу учасника Росії
Сергій Лазарєв на Євробаченні-2019 / www.gettyimages.in

Російський виконавець Сергій Лазарєв вже вдруге у своїй кар'єрі виступив на головній сцені Євробачення, щоб представити власну країну. Він виконав ліричний сингл під назвою Scream і зірвав чималі овації в залі.

Сергій Лазарєв вперше презентував трек для Євробачення-2019 ще на початку лютого, а рівно через місяць представив офіційний відеокліп. Одразу після новини про його участь в цьогорічному музичному конкурсі в Тель-Авіві ставки на нього від букмекерів сягнули найвищих позначок. Протягом кількох місяців він втримувався на 2 позиції і лише останніми днями його місце в рейтингу "скакало" з 2 до 4 і 5 сходинок. 

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Наразі ж Сергій Лазарєв виконав ефектну постановку до пісні Scream на сцені Євробачення, яка видалась доволі схожою до виступу української виконавиці Ані Лорак на Євробаченні у 2008 році. Під час його виступу він танцював поміж скляних конструкцій з голограмами, які обтікали водою та створювали ілізію кількох людей на сцені.

Сергій Лазарєв – Scream на Євробаченні-2019: дивитись відео онлайн

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019 Новини Росії Євробачення Сергій Лазарєв Новини Ізраїля
Джерело: LifeStyle 24
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