Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні пісні

Уже 26 країн обрали своїх представників на Євробачення-2019. До конкурсу в Тель-Авіві залишилося менше місяця. Ми продовжуємо знайомити Вас з уже відомими конкурсантами Євробачення 2019 року. Сьогодні ми розповімо про учасників другого півфіналу великого пісенного конкурсу.

НСТУ не змогла домовитися з переможницею Нацвідбору-2019 MARUV, а інші фіналісти теж відмовилися представляти Україну на Євробаченні цього року. Через це Україна ухвалила рішенн не брати участь в пісенному конкурсі в Тель-Авіві, що відбудеться у травні цього року.

В другому півфіналі Євробачення-2019 виступлять 10 країн-учасниць:

Австрія

Вірменія

Латвія

Румунія

Албанія

Північна Македонія

Мальта

Нідерланди

Росія

Хорватія

Всі конкурсанти вже презентували свої пісні, з якими представлять свої країни на Євробаченні.

Австрія: Paenda – Limits

Співачка та мультиінструменталістка Паенда (Габріела Горн) зробила собі ім'я на сцені зі складним електро-попом. Дівчина сама пише музику і слова, а також займається продюсуванням свого продукту.

Вірменія: Srbuk – My love

Вірменська співачка Србуі Саргсян більше відома за сценічним ім'ям Srbuk. У 2010-му році дівчина зайняла друге місце вірменського шоу "Х-Фактор", а минулого року брала участь в українському шоу "Голос країни", де посіла четверте місце.

Латвія: Carousel – That Night

Гурт Carousel складається з Sabine Žuga та Maris Vasilevsky. Вони працюють разом із 2015-го року та виступають у стилі інді-поп.

Румунія: Ester Peony – On a Sunday

Естер Піоні (справжнє ім'я Alexandra Creţu) – румунська співачка й автор пісень. Її пристрасть до музики з'явилася в дитинстві, коли вона жила з родиною в Монреалі, Канада. Популярною дівчина стала у 2014-му році завдяки виконанню каверів на відомі треки.

Албанія: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

36-ти річна Йоніда Малічі відома тим, що зображує Джульєту в албанській музичній версії "Ромео і Джульєтти" разом з Alban Skënderaj. Йоніда виступить на Євробаченні з піснею про емігрантів, які покинули свою рідну землю задля пошуку щастя на чужині.

Північна Македонія: Тамара Тодевська – Let me love you

Тамара Тодевська вже виступала на сцені Євробачення від своєї країни у складі тріо у 2008-му році, але цього разу вона буде виступати сольно. Її сестра Тіана Дапчевіч також підкорювала сцену Євробачення. Це було у 2014-му році у Копенгагені й Тамара тоді стала бек-вокалісткою своєї сестри.

Мальта: Michela Pace – Chameleon

Переможниця мальтійського талант-шоу The X Factor, сімнадцятирічна Мікела Пач, навчається в школі-консерваторії для дівчат у Вікторії. На проекті її тренером був Keith Debono, який співпрацює з Ira Losco, що представляла Мальту на пісенному конкурсі в 2002-му та 2016-му роках.

Нідерланди: Duncan Laurence – Arcade

Дункан Лоренс (справжнє ім'я – Duncan de Moor) – 24-річний нідерландський співак, музикант, продюсер, який закінчив рок-академію в Тільбургзі, що на сході Нідерландів. В 2014-му році Дункан брав участь у The Voice of Holland під своїм справжнім ім'ям. Він зміг дійти аж до півфіналу зі своєю наставницею IIse DeLange, яка у складі гурту The Common Linnets посіла друге місце на Євробаченні-2014.

Росія: Сергій Лазарев – Scream

Сергій Лазарев вже брав участь у Євробаченні у 2016-му році з піснею You Are the Only One. Тоді він посів третє місце.

Хорватія: Roko Blažević – The Dream

Роко Блажевич вже встиг потрапити у скандал "з плагіатом". Його сценічний образ нагадує виступ на Євробаченні-2008 азербаджанського дуету Ельнура Гусейнова та Саміра Джавадзаде. Композиція "Мрія" була написана Жаком Ходеком, представником Хорватії на Євробаченні у 2017-му році та з віршами Чарлі Мейсона. The Dream виконується англійською та хорватською мовами.

