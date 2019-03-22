Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні

Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві. Перший півфінал конкурсу відбудеться 14 травня, другий – 16 травня, а фінал, де визначиться переможець Євробачення, – 18 травня. Україна в цьогорічному пісенному конкурсі участі не бере.

НСТУ не змогла домовитися з переможницею Нацвідбору-2019 MARUV, а інші фіналісти теж відмовилися представляти Україну на Євробаченні цього року. Через це Україна відмовилась брати участь в пісенному конкурсі в Тель-Авіві, що відбудеться у травні цього року.

Читайте також: Свіжі прогнози букмекерів на Євробачення-2019: перемогу пророкують Нідерландам

В першому півфіналі Євробачення-2019 виступлять 17 країн-учасниць:

Словенія

Білорусь

Чорногорія

Кіпр

Сербія

Польща

Угорщина

Чехія

Фінляндія

Естонія

Португалія

Ісландія

Грузія

Австралія

Сан-Марино

Греція

Бельгія

Всі конкурсанти вже презентували свої пісні, з якими представлять свої країни на Євробаченні. Пропонуємо ознайомитись із ними.

Словенія: Зала Краль та Гашпер Шантл – Sebi

Zala Kralj & Gašper Šantl – новий словенський дует, який об'єднався у 2017-му році. До зустрічі обидва артисти були зосереджені на розвитку своєї кар'єри на музичній сцені Словенії.

Білорусь: Зена – Like it

Зіна Купріянович, народилася 17 вересня 2002 року в Мінську. Будучи молодою артисткою, співачка отримала безліч нагород, серед яких – перше місце на дитячому конкурсі "Слов'янський базар" у Вітебську 2014 року. У 2016 році Зена була голосом Моани, головної героїні в російській версії однойменного фільму Disney.

Чорногорія: D mol – Heaven

D mol – молода чорногорська вокальна група з шести осіб, яка сформувалася в приватній музичній школі Daniel Alibabic. Наставником групи є Alibabic – колишній учасник колективу No Name, а також представник Чорногорії на Євробаченні-2005 в Києві.

Кіпр: Tamta – Replay

Tamta народилася і виросла в Грузії. Вона переїхала до Греції у віці 22 років і взяла участь в телешоу "Грецький ідол", посівши друге місце. Наразі є однією з найуспішніших і найвпливовіших виконавців в грецькій поп-музичній індустрії, а також вважається однією з найкращих вокалісток Греції.

Сербія: Невена Божович – Kruna

Невена Божович представлятиме Сербію після перемоги в Нацвідборі. Це не перший досвід участі в конкурсі – Невена посіла третє місце на дитячому Євробаченні-2007 і була учасницею групи My 3, яка представляла Сербію на Євробаченні-2013.

Польща: Tulia – Fire of Love (Pali się)

Все почалося в жовтні 2017 року, коли Depeche Mode опублікували на своїй офіційній фан-сторінці цікаву фолк-версію одного зі своїх головних хітів Enjoy the Silence, створену чотирма унікальними і талановитими дівчатами зі Щецина. Сьогодні Tulia є представницями Польщі на Євробаченні-2019.

Угорщина: Йоці Папаї – Az én apám

Музика завжди звучала в родині Йоці Папаї, оскільки його батько був керівником великого циганського оркестру. У 4 роки він вибрав той же шлях, що і Папаї-старший, коли вперше взяв у руки гітару – інструмент, з яким відтоді не розлучається.

Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend

Lake Malawi – інді-поп-група, заснована у 2013 році Альбертом Черни. Спочатку Lake Malawi збиралися реалізуватися за межами Чехії і весь репертуар гурту був англомовним. Гурт вже знайомий українській публіці, адже їх запрошували виступати на українському Нацвідборі.

Фінляндія: Даруде і Себастьян Рейман – Look Away

Даруде є одним з найуспішніших фінських артистів сучасної епохи. У розпал трансового буму початку 2000-х років Даруде, він же Віллі Віртанен, створив сингл "Піщана буря". Цей трек став одним із найпродаваніших танцювальних синглів в історії електронної танцювальної музики.

Естонія: Віктор Крон – Storm

Віктор Крон народився у 1992 році в Швеції. Він виріс в музичній родині, його бабуся була співачкою, а дідусь – скрипалем, але тільки коли батьки купили йому першу гітару у віці 12 років, він став займатися музикою. У 14 років почав співати і писати власні пісні, а коли йому було 18, отримав можливість поїхати до Сполучених Штатів, щоб складати музику в Теннессі, Нью-Йорку і в культовій студії Capitol Records в Лос-Анджелесі.

Португалія: Конан Осіріс – Telemoveis

Конан Осіріс – псевдонім 30-річного Тіаго Міранди. Він народився в Лісабоні 5 січня, того ж дня, що і Хаяо Міядзакі, режисер анімаційного фільму "Конан – хлопчик з майбутнього", яким надихнувся Тіаго. Друга половина його псевдоніма, Осіріс, походить від символу відродження і воскресіння в єгипетській міфології.

Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra

Колектив Hatari позиціонує себе як "антикапіталістична група виконавців технічної продуктивності БДСМ" і з гордістю представляє Ісландію на Євробаченні-2019.

Грузія: Отар Немсадзе – Sul tsin iare

Отар Немсадзе народився 18 червня 1989 року в місті Горі, розташованому в східній частині Грузії. У віці трьох років мама почала вчити його співу, і, як бачимо, вельми успішно. У 2013-му році Отар брав участь в шоу "Голос країни" у команді Святослава Вакарчука.

Австралія: Кейт Міллер-Хейдке – Zero Gravity

Кейт Міллер-Хейдке – співачка та автор пісень, яка подорожує світами сучасної естради, фолку та опери. Вона випустила чотири студійні альбоми в Австралії, досягнувши мультиплатинового статусу. Її останній альбом O Vertigo дебютував під номером чотири в чартах австралійських альбомів, побив рекорди австралійського краудфандингу і був номінований на премію ARIA.

Сан-Марино: Серхат – Say Na Na Na

Цього року Серхат вдруге представлятиме Сан-Марино на Євробаченні. Він є досвідченим співаком, автором пісень, музичним продюсером, а також продюсером телевізійних шоу. Проте за освітою він стоматолог.

Греція: Кетрін Дуска – Better Love

Кетрін Дуска – греко-канадська співачка і авторка пісень, яка наразі проживає в Афінах. Її відомий дебютний альбом Embodiment був випущений 2016 року Minos EMI/Universal Records, а 2018 року її сингл Fire Away був обраний для офіційної телевізійної рекламної кампанії на канадському телебаченні.

Бельгія: Еліот – Wake up

Еліот представлятиме свою країну на 64-му конкурсі Євробачення в Тель-Авіві. Його пісня Wake Up була написана П'єром Дюмуліним. П'єр доклав руку до City Lights – меланхолійної поп-балади у виконанні Бланш, яка зайняла четверте місце на конкурсі Євробачення-2017.

Читайте також: Скандал з MARUV: що трапилось і чому вона не їде на Євробачення від України