Євробачення-2019: скандальна MARUV покрутила сідницями перед журі на Нацвідборі – шокуючі фото

Українська співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун), яка запланувала гастролі в Росії, виступила з розкутим танцем на Нацвідборі до Євробачення-2019. Українська співачка Джамала заявила, що для неї це "занадто" і для Євробачення потрібно менше провокації.

MARUV представила свою конкурсну пісню Siren Song, у кліпі якої напередодні постала у ролику оголеною і прикрила своє тіло піною у ванні та словами із пісні.

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А згодом на першому Національному відборі пісенного шоу Євробачення-2019 співачка приголомшила публіку відвертим виступом. В кінці пісні солістка підійшла до столу журі, перед якими оголила сідниці.

Цікаво, що у відеокліпі в YouTube голос артистки значно відрізняється, ніж під час її виступу у прямому ефірі. Це підтвердила переможниця Євробачення-2016 Джамала.

На сцені наживо не вистачило голосу. Хочеш почути співачку, але не чуєш. Також ви б подумали зробити меншу провокацію. Для мене це занадто,

– заявила Джамала.

Натомість Андрію Данилку виступ MARUV сподобався і він додав, що хотів би бачити гурт у фіналі.



MARUV на Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот

За словами MARUV, вона виступає у жанрі "інтелігентна провокація". Крім того, вона прокоментувала свої гастролі у Росії.

Кожен обирає по-своєму, як нести мир. Хтось обирає зброю, а хтось музику. Це мій спосіб нести мир,

– відповіла солістка.

MARUV виступила на Нацвідборі Євробачення-2019: дивіться відео

Хто така MARUV?Українська співачка родом із Дніпропетровщини. Спершу Анна Корсун заснувала свій музичний проект, який зрештою розпався. Артистка вирішила не ставити крапку на вокальній кар'єрі та продовжила виступати із сольними піснями. 28 вересня MARUV випустила дебютний альбом "Black Water".