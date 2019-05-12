Євробачення-2019: в Ізраїлі стартував пісенний конкурс

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Євробачення-2019: в Ізраїлі стартував пісенний конкурс
Євробачення-2019: в Ізраїлі стартував пісенний конкурс / Фото з соціальних мереж

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення-2019, що проходить у Тель-Авіві, офіційно розпочався. 64 конкурс триватиме до 18 травня.

Відомо, що участь у конкурсі братиме 41 країна. Перший півфінал конкурсу відбудеться 14 травня, другий – 16 травня. А фінал конкурсу, де визначиться переможець Євробачення, пройде 18 травня.

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Нагадаємо, що Україна не братиме участь в Євробаченні-2019. За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього.

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

Пряму трансляцію церемонії відкриття можна подивитись тут.

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Новини Ізраїля
Джерело: 24 канал
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