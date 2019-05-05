Євробачення 2019: відбулися перші репетиції учасників – відео

На пісенному конкурсі Євробачення-2019 вже відбулися перші репетиції представників Кіпру, Чорногорії, Чехії, Угорщини, Фінляндії, Польщі, Бельгії, Грузії, Сербії, Словенії та Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Євробачення-2019. Репетиція відбулася на сцені Expo Tel Aviv.

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Додамо, що після перших репетицій з погрозами щодо Євробачення-2019 виступила терористична організація "Ісламський джихад". Там пообіцяли не допустити проведення в Тель-Авіві міжнародного пісенного конкурсу.

Євробачення-2019 пройде в ізраїльському Тель-Авіві. Перший півфінал конкурсу відбудеться 14 травня, другий – 16 травня. А фінал конкурсу, де визначиться переможець Євробачення, пройде 18 травня.

Репетиції учасників Євробачення-2019: дивіться відео

Щодо України, то вперше з 2003 року Україна не братиме участі в міжнародному шоу. Все тому, що переможниця Нацвідбору MARUV та Національна суспільна телерадіокомпанія України не дійшли згоди під час підписання контракту. Чимало суперечностей виникало через заплановані виступи артистки в Росії та права на її пісню. Зрештою в НСТУ вирішили передати право представляти Україну на Євробаченні-2019 іншим фіналістам. Проте артисти відмовились зайняти місце MARUV. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

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Коли ж співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) перемогла у Нацвідборі, букмекери пророкували Україні четверте місце, але після відмови участі в Євробаченні вона зникла з рейтингової таблиці. Тепер перше місце пророкують Нідерландам, друге місце Росії, а третє – Швейцарії. У першій десятці букмекерських прогнозів також розмістились представники країн Італії, Швеції, Ісландії, Кіпру, Мальти, Греції і Норвегії.