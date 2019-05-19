Дункан Лоренс переміг на Євробаченні-2019: фото і відео виступу

Переможцем Євробачення-2019 став учасник від Нідерландів Дункан Лоренс – з піснею Arcade. За результатами голосуванням журі та телеглядачів співак отримав 492 балів.

У фіналі Євробаченні-2019 в ізраїльському Тель-Авіві 18 травня переміг учасник від Нідерландів – Дункан Лоренс з піснею Arcade.

Представник Нідерландів на Євробаченні-2019 одразу зайняв перше місце в рейтингах букмекерів та став фаворитом глядачів. Співак набрав 492 балів від журі та глядачів та здобув перемогу на пісенному конкурсі. Після оголошення результатів пісенного конкурсу, за традицією переможець виконав свою пісню Arcade ще раз.

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Дункан Лоренс з піснею Arcade: дивіться виступ переможця Євробачення-2019

Фінал Євробачення-2019 відбувся в Тель-Авіві 18 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 12 та 14 травня. Україна цьогоріч участь в конкурсі не брала – все через гучний скандал зі співачкою MARUV.

З першого півфіналу до фіналу потрапили: Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція і Сан-Марино. За результатами голосування другого півфіналу до фіналу потрапили конкурсанти з Північної Македонії, Нідерландів, Албанії, Швеції, Росії, Азербайджану, Данії, Норвегії, Швейцарії та Мальти. Ще 5 учасників (Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція) виступили одразу у фіналі на правах країн-засновниць конкурсу. Ізраїль потрапив одразу у фінал як країна-господар. Представником Ізраїля став співак Kobi Marimi з піснею Home, він виступив під номером 14.

До слова, напередодні фіналу Євробачення-2019 букмекери прогнозували, що перемогу здобуде Дункан Лоренс з Нідерландів, друге місце пророкували Кейт Міллер-Хейдке з Австралії, а третє – Джону Лундвіку зі Швеції. Варто додати, що минулого року на Євробаченні перемогла Нетта Барзілай з Ізраїля з піснею TOY. Тому цьогорічне шоу відбулось в Ізраїлі вперше за останні 20 років, адже востаннє країна приймала у себе конкурс в 1979 та 1999 роках.