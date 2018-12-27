Євробачення 2019: з'явилися імена журі Національного відбору в Україні

У мережі з'явилися подробиці щодо складу членів журі Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2019", який відбудеться в Ізраїлі.

Так, з 9 лютого оцінювати виступи учасників і разом з глядачами обирати пісню, яка представить Україну на конкурсі в Ізраїлі, будуть переможниця "Євробачення 2016" Джамала, Андрій Данилко та продюсер Євген Філатов.

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Так, склад журі не змінився і залишився таким самим, як торік.

Ми задоволені цим складом журі та поки не бачимо необхідності його міняти. Кожен з наших суддів професіонал, кожен сильний в своєму напрямку. Вони відмінно доповнюють один одного. Їх оцінки і різниця поглядів на кращу пісню створюють поле для палких дискусій. Хто знає, може бути в цьому році нас чекає щось нове, і наші члени журі виявляться єдині у виборі переможця,

– зазначила Наталія Франчук, керівник Національного відбору на Євробачення, пише СТБ.

Крім того, прийом заявок від артистів і музичних колективів, які прагнуть представити Україну на "Євробачення 2019" вже завершено. Переможці Всеукраїнського попереднього відбору будуть оголошені не пізніше 20 січня.

Зауважимо, два півфінали відбудуться 9 і 16 лютого, фінал Нацвідбору пройде 23 лютого.



Данилко, Джамала і Філатов на Національному відборі "Євробачення 2018"

Нагадаємо, у 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.