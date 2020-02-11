Коментаторкою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер

Коментаторкою онлайн-трансляції Євробачення 2020 у Нідерландах у травні стане популярна б'юті-блогерка Ніккі де Джагер, відома під псевдонімом Nikkie Tutorials. 25-річна блогерка є трансгендером.

Nikkie Tutorials розповіла, що давно вже мріяла взяти участь у Євробаченні, і тепер вона дуже щаслива, що фортуна нарешті їй усміхнулася. Організатори конкурсу звернулися по допомогу до блогерки в кінці 2019 року.

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Ніккі де Джагер представить закулісний ютуб-серіал, який буде записаний разом з артистами-учасниками Євробачення. Вона також доповідатиме з червоної доріжки під час церемонії відкриття пісенного конкурсу та виступить у всіх трьох прямих ефірах шоу у травні 2020 року.

Додамо, що наразі невідомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі в 2020 році. Другий півфінал українського Нацвідбору на Євробачення відбудеться 15 лютого.

За право представляти Україну на Євробаченні 2020 змагатимуться MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Троє з них потраплять у фінал Нацвідбору.

Перший півфінал Нацвідбору виграли KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A. У фіналі вони зустрінуться на сцені з переможцями другого півфіналу.

Фінал Нацвідбору відбудеться 22 лютого.