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Коментаторкою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер

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Ніккі де Джагер коментуватиме онлайн-трансляцію Євробачення 2020 / businessinsider.sg

Коментаторкою онлайн-трансляції Євробачення 2020 у Нідерландах у травні стане популярна б'юті-блогерка Ніккі де Джагер, відома під псевдонімом Nikkie Tutorials. 25-річна блогерка є трансгендером.

Nikkie Tutorials розповіла, що давно вже мріяла взяти участь у Євробаченні, і тепер вона дуже щаслива, що фортуна нарешті їй усміхнулася. Організатори конкурсу звернулися по допомогу до блогерки в кінці 2019 року.

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Ніккі де Джагер представить закулісний ютуб-серіал, який буде записаний разом з артистами-учасниками Євробачення. Вона також доповідатиме з червоної доріжки під час церемонії відкриття пісенного конкурсу та виступить у всіх трьох прямих ефірах шоу у травні 2020 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We’re SO excited to announce that @NikkieTutorials will be the online host for #ESC2020. . The popular Dutch beauty vlogger will appear on each of the 3️⃣ #Eurovision live shows and present a special YouTube series with this year’s participating artists in Rotterdam . “From the moment @itsduncanlaurence won in Tel Aviv, I had only one wish: to be involved in this Dutch edition of the Eurovision Song Contest. When I was approached for this at the end of last year, I was so extremely honored. I am really looking forward to immersing myself completely in this unique festival for two weeks” - NikkieTutorials. . Tap the link in our bio to learn more. . #OpenUp

Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Додамо, що наразі невідомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі в 2020 році. Другий півфінал українського Нацвідбору на Євробачення відбудеться 15 лютого.

За право представляти Україну на Євробаченні 2020 змагатимуться MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Троє з них потраплять у фінал Нацвідбору.

Перший півфінал Нацвідбору виграли KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A. У фіналі вони зустрінуться на сцені з переможцями другого півфіналу.

Фінал Нацвідбору відбудеться 22 лютого.

Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
сьогодні
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Автор: Ірина Кошанська
Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2020 Новини LifeStyle
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