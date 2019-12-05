Євробачення-2020: в Нідерландах оголосили про старт продажу квитків

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Євробачення-2020: ціна квитків в Нідерландах / eurovision.tv

Організатори Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 повідомили про старт продажу квитків, які можна буде купити вже з 12 грудня на офіційному сайті.

Відомо, що організатори Євробачення-2020 продаватимуть квитки на конкурс в Роттердамі у три етапи: частина буде виставлена ​​на продаж в грудні, частина – в кінці січні, і ще частина – в середині березня 2020 року. Дати продажу будуть оголошувати на сайті події. З кожним наступним продажем квитки дорожчатимуть на 5 євро, повідомляють представники Євробачення-2020.

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Зокрема, поїхати фанати Євробачення зможуть не лише на півфінали та фінал конкурсу, а й на репетиції (Family Show) і генеральний прогін (Jary show). Організатори додають, що одна людина може замовити собі лише 4 квитки, у випадку більшої кількості замовлення буде скасовано.

Ціни на квитки Євробачення-2020

Півфінали (12 і 14 травня):

Репетиції – від 18,5 до 58,5 євро;

Генеральний прогін півфіналу – від 28,5 до 68,5 євро;

Півфінали – від 68,5 до 158,5 євро.

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Фінал (16 травня):

Репетиція – від 48,5 до 98,5 євро;

Генеральний прогін – від 58,5 до 108,5 євро;

Фінал – від 88,5 до 248,5 євро.

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Варто додати, що придбати квитки на пісенний конкурс в Нідерландах можна буде лише на офіційних сайтах-партнерах, які будуть вказані на сайті Євробачення.

Що відомо про Євробачення-2020?Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Дати проведення конкурсу в Нідерландах – 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року. Заявки на участь в конкурсі можна подавати з 16 жовтня по 25 грудня 2019 року.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2020 Музика Нідерланди
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