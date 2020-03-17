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Євробачення-2020: організатори скасували низку заходів напередодні конкурсу

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Євробачення-2020 / Фото з відкритих джерел

Проведення наймасштабнішого музичного конкурсу Євробачення-2020 опинилося під загрозою через спалах коронавірусу. Незважаючи на те, що остаточна доля заходу буде відома лише 5-6 квітня, організатори вже скасували низку запланованих подій напередодні.

Цьогоріч гостей Євробачення-2020 примають Нідерланди. Уряд країни не на жарт схвильований ситуацією у світі та тримає руку на пульсі останніх подій. Незважаючи на те, що доля конкурсу залишатиметься під питанням орієнтовно до 6 квітня, організатори вирішили відмовитися від запланованих подій напередодні. 

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Так, традиційно кожен із учасників презентував власну візитку, яку глядачі могли побачити перед появою виконавця на сцені. Цьогоріч співаки будуть виконувати композиції без відеовізитки. 

Крім того, мер міста Роттердам Ахмед Абуталеб оприлюднив рішення про скасування щорічного концерту учасників Євробачення-2020: "Загалом підготовка йде за планом. Сцену почнуть споруджувати 5-6 квітня". 

Нагадаємо, що Європейська мовна спілка уважно стежить за ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусу, і готова у разі потреби вжити всіх необхідних заходів задля охорони здоров'я і безпеки. Поки організатори не розголошують жодних ймовірних сценаріїв та форматів. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2020
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