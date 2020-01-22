24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Прогнози букмекерів на Євробачення-2020: якій країні пророкують перемогу

1068 Читать новость на русском
Євробачення-2020 пройде у Роттердамі / Фото з відкритих джерел

Задовго до початку популярного вокального конкурсу Євробачення-2020, букмекери розпочинають ставити ставки та прогнози на переможця конкурсу, який отримає головний кубок шоу. Наразі у таблиці лідерську позицію очолює Італія.

65-й міжнародний конкурс Євробачення-2020 відбудеться в Нідерландах, у Роттердамі. Півфінал співочого конкурсу пройде 12 травня, другий півфінал – 14 травня, а фінал конкурсу, в ході якого визначать переможця, проведуть 16 травня. Очікується, що у шоу візьмуть участь представники 41 держави. Ведучими грандіозного шоу стали Шантал Янцен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт.

Читайте також: Нацвідбір Євробачення-2020: оголошено порядок виступів учасників

Два перші півфінали Національного відбору в Україні відбудуться 8 і 15 лютого, а фінал пісенного конкурсу ми побачимо 22 лютого. Ведучим традиційно буде шоумен Сергій Притула. Оцінюватимуть конкурсантів у Національному відборі будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Прогнози букмекерів у фіналі Євробачення-2020

Букмекерський прогноз з’явився на офіційному сайті пісенного конкурсу Євробачення. Місце переможця пророкують Італії. Друге місце очолює Росія. Трійку лідерів закріплює Швеція. На четвертому місці розмістилася Норвегія. На п’ятому місці перебуває Данія.

Нідерланди, які цього року є господарями пісенного конкурсу Євробачення-2020 та приймають у себе всіх конкурсантів – посіли 6 місце. Україна потрапила в десятку і наразі очолює 9 місце. В десятці також розмістилися Австралія, Бельгія та Іспанія.

євробачення
Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2020

Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
сьогодні
15983
Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Музика Нідерланди Євробачення 2020 Євробачення Прогнози 2020 Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:18 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 43095
сьогодні 11:22 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 3084
сьогодні 10:18 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 9092
21 січня 12:15 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 32362
20 січня 17:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 3517
Новини
Більше новин
Залиште відгук