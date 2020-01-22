Прогнози букмекерів на Євробачення-2020: якій країні пророкують перемогу

Задовго до початку популярного вокального конкурсу Євробачення-2020, букмекери розпочинають ставити ставки та прогнози на переможця конкурсу, який отримає головний кубок шоу. Наразі у таблиці лідерську позицію очолює Італія.

65-й міжнародний конкурс Євробачення-2020 відбудеться в Нідерландах, у Роттердамі. Півфінал співочого конкурсу пройде 12 травня, другий півфінал – 14 травня, а фінал конкурсу, в ході якого визначать переможця, проведуть 16 травня. Очікується, що у шоу візьмуть участь представники 41 держави. Ведучими грандіозного шоу стали Шантал Янцен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт.

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Два перші півфінали Національного відбору в Україні відбудуться 8 і 15 лютого, а фінал пісенного конкурсу ми побачимо 22 лютого. Ведучим традиційно буде шоумен Сергій Притула. Оцінюватимуть конкурсантів у Національному відборі будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Прогнози букмекерів у фіналі Євробачення-2020

Букмекерський прогноз з’явився на офіційному сайті пісенного конкурсу Євробачення. Місце переможця пророкують Італії. Друге місце очолює Росія. Трійку лідерів закріплює Швеція. На четвертому місці розмістилася Норвегія. На п’ятому місці перебуває Данія.

Нідерланди, які цього року є господарями пісенного конкурсу Євробачення-2020 та приймають у себе всіх конкурсантів – посіли 6 місце. Україна потрапила в десятку і наразі очолює 9 місце. В десятці також розмістилися Австралія, Бельгія та Іспанія.



Прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2020