Євробачення-2020: як виглядатиме головна сцена шоу

У Нідерландах посилено готуються до проведення пісенного конкурсу Євробачення-2020. Всередині травня до країни приїдуть тисячі меломанів та представники 41 держави Європи. Наразі організатори гучного шоу показали, як виглядатиме сцена Євробачення-2020.

Відповідні знімки з'явились на офіційному сайті міжнародного конкурсу. Дизайн сцени Євробачення-2020 розробив німецький митець Флоріан Відер. Він вже шостий рік поспіль співпрацює з організаторами шоу та щоразу вражає світ своїми розробками. Для шоу в Роттердамі Флоріан підготував особливий проєкт.

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"Мене надихнули унікальні характеристики голландського дизайну. Виходячи з цього, я хотів створити нетрадиційну, мінімалістичну та сучасну концепцію для шоу наступного року. Я дуже радий, що голландський суспільний мовник був настільки відкритий і з ентузіазмом сприйняв цю конструкцію. Що стосується мене, це нова глава сценічного дизайну", – зазначив Флоріан Відер.

За його словами, дизайн майбутньої сцени Євробачення-2020 демонструє зв'язок між небом, морем і землею. Горизонт пов'язує ці елементи і буде символізувати вікно, яке відкриває шоу.



Євробачення-2020: головна сцена шоу / Пресслужба

Розробку вже затвердили організатори Євробачення-2020, які додали, що дизайн сцени дозволить створити оригінальні та неповторні спецефекти для кожного з конкурсантів шоу.



Як виглядатиме сцена Євробачення-2020 / Пресслужба



Макет сцени пісенного конкурсу / Пресслужба

Що відомо про Євробачення-2020

Грандіозний вокальний конкурс пройде у 2020 році в одному з найбільших міст Нідерландів – Роттердамі. Очікується, що до країни приїдуть представники Албанії, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Грузії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Молдови, Нідерландів, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Росії, Сан-Марино, Сербії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, України та Великої Британії. Водночас Угорщина офіційно відмовилась від участі в Євробаченні-2020. За даними журналістів, причиною стали гомофобні заяви політиків.

Фінальний конкурс складатиметься з двох етапів. Спершу із 35 вокалістів оберуть всього 20, які й поборються за головний кубок Євробачення-2020. Окрім них, у фіналі виступлять представники країн-засновників (Франції, Німеччині, Італії, Іспанії і Великої Британії) і Нідерландів. Ім'я переможця світ дізнається 16 травня 2020 року.

Наразі організатори шоу продовжують підготовку до вокального конкурсу. Вони вже презентували гасло шоу Open Up, що в перекладі означає "відчиняй", та символічний логотип. Малюнок зробили круглим та поєднали прапори всіх країн-учасників шоу.



Логотип Євробачення-2020 / Пресслужба