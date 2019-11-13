Євробачення-2020: які країни офіційно підтвердили участь у пісенному конкурсі

Офіційно стало відомо, що у пісенному конкурсі Євробачення у 2020 році, який відбуватиметься у Роттердамі з 12 до 16 травня, візьмуть участь представники 41 країни.

Які країни підтвердили участь у Євробаченні-2020?

Про це організатори повідомили на офіційній сторінці Євробачення в інстаграмі. У пісенному конкурсі підтвердили участь представники Албанії, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Грузії, Греції, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Молдови, Нідерландів, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Росії, Сан-Марино, Сербії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, України та Великої Британії.

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Євробачення-2020: дати проведення

Євробачення-2020, яке пройде під гаслом Open Up! (в перекладі на українську девіз означає "відкрийся"), відбудеться у Роттердамі, Нідерланди. Дати проведення конкурсу: 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал).

Наразі відомо перших учасників на Євробачення-2020 у Нідерландах: Іспанію представить співак Блас Канто, а Бельгію – гурт Hooverphonic.

Додамо, що 35 країн братимуть участь у двох півфіналах конкурсу, а у фінал пройдуть представники лише 20 країн. Вони і артисти з країн Великої п'ятірки (Франції, Німеччині, Італії, Іспанії і Великої Британії) і від Нідерландів виступлять у Гранд-фіналі.

В Україні Національний відбір Євробачення відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року.