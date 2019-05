Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі

Євробачення – один з небагатьох міжнародних конкурсів, який завоював чималу аудиторію прихильників. Відтак щороку тисячі людей прагнуть стати очевидцями проекту та масово скуповують квитки. З 2003 року Україна всього двічі відмовлялась від престижного конкурсу, а вітчизняні артисти боролись за можливість виступити на популярному проекті.

Як відомо, всі глядачі Євробачення очікують виходу на сцену учасників від України. Все тому, що саме вітчизняні артисти готують для меломанів треки, які успішно входять в історію проекту. Окрім цього, представники вокального шоу завжди залишаються в захваті від таланту конкурентів з України.

Наразі світ затамував подих в очікуванні 64-ого міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019. Грандіозні виступи відгримлять з 14 до 18 травня в ізраїльському Тель-Авіві. Та поки представники країн-учасників ретельно готуються до свого виходу на сцену, журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, як вітчизняні артисти боролись за перемогу в конкурсі. Про всіх учасників Євробачення від України – читайте у цікавій підбірці.

Євробачення-2003

Місце і дата проведення – Латвія, 24 травня;

Кількість країн-учасниць – 26;

Представник від України – Олександр Пономарьов (14 місце).

Першим представляти Україну на конкурсі Євробаченння-2003 поїхав талановитий співак Олександр Пономарьов. Дебютував артист на сцені латвійської Риги. До колоритної столиці українець привіз ритмічну пісню "Hasta La Vista", якою намагався підкорити європейських глядачів.

Чимало журналістів цікавило питання, чи переживає Олександр Пономарьов через цей знаковий дебют. Однак артист впевнено заявляв, що готовий до конкурсу. На шоу Олександр Пономарьов продемонстрував фантастичний вокал та хореографічний номер із трьома танцівницями. Проте отримати бажану перемогу співак не зміг. Від глядачів він отримав 30 балів та опинився на 14 місці турнірної таблиці.

Євробачення-2003: дивитись відео – виступ Олександра Пономарьова з "Hasta La Vista"

Євробачення-2004

Місце і дата проведення – Туреччина, 12 – 15 травня;

Кількість країн-учасниць – 36;

Представник від України – Руслана (1 місце).

Дебют України на конкурсі Євробачення став чудовим стартом для подальшого успіху. Вже у 2004 році державу представляла запальна співачка Руслана. Артистка з творчою командою вирушила до сонячного турецького Стамбулу та назавжди вписала своє ім'я в історію шоу.

Перед фінальним виступом Руслана взяла участь у прес-конференції та на питання журналіста ВВС розповіла, що шоу стане своєрідним доказом того, що Україна хоче розвиватись. А от своїм виступом співачка прагнула показати землякам, що вони є частинкою Європи.

Фактично ми все робимо для того, щоби українці відчули, що є повноцінними членами Європи... Я не дуже добре розбираюся в політиці, можливо, не знаю всіх економічних нюансів, але Україна має прагнути до розвитку, бо вона дуже багата ресурсами та має великий потенціал,

– заявила публічно Руслана.

Показати потенціал української нації артистці успішно вдалось. Руслана запалила Євробачення-2004 піснею "Wild Dances", під час якої весь світ почув справжні гуцульські трембіти та колоритні мотиви. За результатами голосування глядачів, зірка здобула перемогу. Загалом Руслана отримала 280 балів та привезла до Києва перший кубок Євробачення.

Євробачення-2004: дивитись відео – виступ Руслани з "Wild Dances"​

Євробачення-2005

Місце і дата проведення – Україна, 19 – 21 травня;

Кількість країн-учасниць – 39;

Представник від України – гурт "Ґринджоли" (19 місце).

Вперше в історії Євробачення Київ приймав учасників та прихильників міжнародного конкурсу. Держава посилено готувалась до грандіозного конкурсу, адже у 2005 році шоу відзначало свій ювілей – 50-річчя з дня створення. Для проведення заходу організатори обрали столичний Палац спорту, який за кілька місяців перетворили на мекку меломанів.

На фоні Помаранчевої революції, яка завершилась у січні 2005-го, представляти державу вирушив гурт "Ґринджоли". Колектив презентував пісню "Разом нас багато", яка була своєрідним символом мирного протесту в Україні. Однак композиція не принесла успіху на Євробаченні-2005, а "Ґринджоли", отримавши 30 балів від глядачів, зайняли 19 місце у таблиці.

Євробачення-2005: дивіться відео – виступ "Ґринджоли" із "Разом нас багато"

Євробачення-2006

Місце і дата проведення – Греція, 18 – 20 травня;

Кількість країн-учасниць – 37;

Представник від України – Тіна Кароль (7 місце).

Вже в грецьких Афінах поборотись за головний кубок Євробачення вирішила Тіна Кароль. Тоді вперше в Україні відбувся Національний відбір, який транслювали на телебаченні із назвою "Ти – зірка". Тіні Кароль з легкістю вдалось здобути перемогу на шоу із піснею "Show Me Your Love" та поїхати із нею до сонячної Греції.

У білосніжній короткій сукні з вишивкою та із шоу-балетом українка змусила аплодувати весь зал. Не менший успіх вона отримала і на голосуванні: Тіні Кароль віддали 145 балів, відтак вона посіла 7 місце у рейтингу.

Євробачення-2006: дивіться відео – виступ Тіни Кароль з "Show Me Your Love"

Євробачення-2007

Місце і дата проведення – Фінляндія, 10 – 12 травня;

Кількість країн-учасниць – 42;

Представник від України – Вєрка Сердючка (2 місце).

Наступним підкорювати європейську сцену вирушив талановитий Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Його перемога на Національному відборі двояко сприйняло суспільство, а політик Тарас Чорновіл навіть назвав "ганьбою України". Водночас кілька радіостанцій оголосили бойкот артисту, проте всупереч усім перешкодам Вєрка Сердючка вийшла на сцену Євробачення-2007.

Незвичний образ артиста зі срібною зіркою на голові та ритмічна пісня "Dancing Lasha Tumbai" стрімко підкорили серця європейців, які масово віддали за представника України свої голоси. За результатами шоу, Вєрка Сердючка посіла почесне 2 місце, поступившись учасниці із Сербії. Такий тріумф талановитого і харизматичного артиста доповнила премія Марселя Безансона.

Проте на цьому резонанс у мережі щодо виступу України на Євробаченні-2007 не завершився. У тріумфальній пісні Вєрки Сердючки перекрутили слова, надавши їй скандального звучання – "Russia good bye".

Мені сказали, що монгольською це означає "збивай масло". Якщо чесно, я взагалі в тонкощі не вникав, бо насправді це – "абракадабра"! В неї, по суті, немає сенсу. А те, що цю співзвучність підтягнули за вуха – так це просто ефект незнайомого слова,

– пояснив згодом артист.

Євробачення-2007: дивіться відео – виступ Андрія Данилка "Dancing Lasha Tumbai"

Євробачення-2008

Місце і дата проведення – Сербія, 20 – 24 травня;

Кількість країн-учасниць – 43;

Представник від України – Ані Лорак (2 місце).

Повторити успіх Вєрки Сердючки зуміла Ані Лорак. Співачка вийшла на сцену в сербському Белграді із запальною піснею "Shady Lady".

Ймовірно, Ані Лорак врахувала досвід своїх колег та побачила, що без шоу європейські глядачі неохоче голосують за учасника. Тому співачка зробила велику ставку на сексуальну міні-сукню та ефектну постановку зі дзеркалами та звабливими рухами. Однак українська красуня розбурхала зал не тільки своїм виглядом, але й голосом: під час шоу Ані Лорак брала високі ноти, приголомшуючи всіх глядачів своїм вокалом.

І хоч українка поступилась Дімі Білану, вона, як і Вєрка Сердючка, отримала приз Марселя Безансона. До Києва Ані Лорак повернулась зі сріблом, а після початку війни на Сході переїхала до Росії, де активно гастролює та отримує нагороди.

Євробачення-2008: дивіться відео – виступ Ані Лорак із "Shady Lady"

Євробачення-2009

Місце і дата проведення – Росія, 12 – 16 травня;

Кількість країн-учасниць – 42;

Представник від України – Світлана Лобода (12 місце).

Досвід Ані Лорак врахувала й інша запальна українка – Світлана Лобода. Саме ця артистка вирушила до Росії підкорювати глядачів Євробачення-2009. На шоу вона презентувала ритмічний трек "Be My Valentine!", під час виконання якого Світлана Лобода показала сексуальні танці та гру на барабанах.

Однак звабливі витівки не допомогли співачці здобути перемогу. На Євробаченні-2009 Світлана Лобода отримала 76 балів та опинилась на 12 місці в рейтингу. Як і скандальна Ані Лорак, екс-учасниця "ВІА Гри" емігрувала з України. Світлана Лобода оселилась у США та часто буває у Росії з гастролями.

Євробачення-2009: дивіться відео – виступ Світлани Лободи з "Be My Valentine!"

Євробачення-2010

Місце і дата проведення – Норвегія, 25 – 29 травня;

Кількість країн-учасниць – 39;

Представник від України – Alyosha (10 місце).

У 2010 році представляти Україну на Євробаченні доручили співачці Alyosha (справжнє ім'я – Олена Кучер-Тополя). Однак її участь у шоу обернулась неприємним скандалом.

Організатори музичного конкурсу, які щороку здійнсюють перевірку кожної пісні, побачили у композиції Alyosha плагіат. За словами експертів, трек "To be free", який належить самій артистці, дуже подібний до "Knock Me Out" Лінди Перрі. Відтак українці наполегливо рекомендували змінити конкурсну пісню, що вона й зробила.

На сцену в Осло Alyosha вийшла із символічною піснею "Sweet People", якою вона звернулась до всіх людей, щоб ті задумались над руйнаціями, що ми приносимо природі. Проникливий спів та глибокий зміст треку принесли Україні 10 місце на шоу.

Євробачення-2010: дивіться відео – виступ Alyosha з піснею "Sweet People"

Євробачення-2011

Місце і дата проведення – Німеччина, 10 – 14 травня;

Кількість країн-учасниць – 43;

Представник від України – Міка Ньютон (4 місце).

Вибороти для України місце у топ-5 виконавців Євробачення-2011 вдалось чуттєвій співачці Міці Ньютон. Артистка помандрувала до німецького Дюссельдорфа, де вийшла на сцену із піснею "Angel".

На конкурсі Міка Ньютон вирішила створити своєрідну казку, запросивши до постановки талановиту Ксенію Симонову. Художниця створила неймовірну історію за допомогою піску, а її казка назавжди запам'яталась усім глядачам Євробачення-2011. Відтак, за результатами голосування, Міка Ньютон зуміла завоювати 4 місце.

Євробачення-2011: дивіться відео – виступ Alyosha з піснею "Sweet People"

Євробачення-2012

Місце і дата проведення – Азербайджан, 22 – 26 травня;

Кількість країн-учасниць – 42;

Представник від України – Гайтана (15 місце).

Сонячне місто Баку приймало учасників Євробачення-2012 з усією гостинністю. До Азербайджану поїхала й українська співачка Гайтана.

На вокальний конкурс зірка привезла не тільки ритмічну пісню "Be My Guest", але й ефектну постановку. На сцені Гайтана показала гарячі танці та різнобарвні записи на екранах, які принесли їй 15 місце.

Євробачення-2012: дивіться відео – виступ Гайтани з піснею "Be My Guest"

Євробачення-2013

Місце і дата проведення – Швеція, 14 – 28 травня;

Кількість країн-учасниць – 39;

Представник від України – Злата Огневич (3 місце).

А от у 2013 році Україна знов виднілась у трійці переможців на шоу Євробачення. Допомогла це зробити співачка Злата Огневич, яка славиться своїм приголомшливим вокалом.

На сцені в Швеції зірка презентувала свою пісню "Gravity". В ефектній постановці Злата Огневич залучила актора, який зіграв роль велетня, та відео, яке створило враження, наче співачка перебувала у казковому лісі. Таке незвичне шоу та фантастичний вокал європейські глядачі із захватом сприйняли та віддали українці 3 місце на конкурсі.

Євробачення-2013: дивіться відео – виступ Злати Огневич з піснею "Gravity"

Євробачення-2014

Місце і дата проведення – Данія, 6 – 10 травня;

Кількість країн-учасниць – 37;

Представник від України – Марія Яремчук (6 місце).

Спробувати свої сили на міжнародному конкурсі вирішила і донька легендарного українського співака Назарія Яремчука – Марія. Артистка представляла державу на Євробаченні у 2014 році, яке пройшло у Копенгагені.

Підкорювати Європу Марія Яремчук взялась із запальною піснею "Tick-Tock". Номер для престижного шоу створив британський хореограф Франциско Гомес, який вирішив не залучати всіх 5 танцівників, надавши перевагу всього одному. І таке рішення, ймовірно, було правильним, адже європейці проголосували за Марію Яремчук та допомогли їй здобути 6 місце.

Євробачення-2014: дивіться відео – виступ Марії Яремчук з піснею "Tick-Tock"

Євробачення-2015

Місце і дата проведення – Австрія, 19 – 23 травня;

Кількість країн-учасниць – 40;

Представник від України – відмовились від участі в шоу.

Після Революції Гідності та втрати Небесної Сотні Україна вирішила вперше взяти паузу та відмовитись від участі в Євробаченні. У причинах вітчизняні представники також вказували складну економічну ситуацію в країні та перехід на суспільне мовлення.

Євробачення-2016

Місце і дата проведення – Швеція, 10 – 14 травня;

Кількість країн-учасниць – 42;

Представник від України – Джамала (1 місце).

Події Революції Гідності, анексія Криму та окупація окремих регіонів України не залишились поза увагою вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, співачка Джамала записала зворушливу пісню "1944", в якій розповіла історію кримських татар та їх виселення з півострова. За словами артистки, страшні трагедії минулого не повинні повторюватися – це головна тема композиції.

Саме з треком "1944" Джамала тріумфально виступила на Євробаченні-2016, що пройшло у Стокгольмі. Українка передала весь біль її предків та підкорила глядачів емоційним виступом. Слова пісні яскраво доповнила постановка: в кульмінаційний момент позаду співачки виднілось дерево, що є символічним відображенням зв'язку із предками. Джамала з легкістю виборола перемогу на Євробаченні, отримавши 534 бали.

Євробачення-2016: дивіться відео – виступ Джамали з піснею "1944"

Євробачення-2017

Місце і дата проведення – Україна, 9 – 13 травня;

Кількість країн-учасниць – 42;

Представник від України – гурт "O.Torvald" (24 місце).

Вдруге за історію Євробачення Україна приймала всіх учасників шоу та їх прихильників. Фанати з усіх куточків світу приїхали до Києва, щоб стати очевидцями грандіозного шоу. І організатори не розчарували меломанів, показавши ефектні спецефекти на неймовірні постановки.

За результатами Національного відбору, представляти Україну на конкурсі вирушила популярна група O.Torvald. На столичну сцену артисти вийшли із піснею "Time". Проте емоційний трек про плинність часу не допоміг рок-гурту вибороти перемогу, а колектив зайняв 24 місце.

Євробачення-2017: дивіться відео – виступ O.Torvald з піснею "Time"

Євробачення-2018

Місце і дата проведення – Португалія, 8 – 12 травня;

Кількість країн-учасниць – 43;

Представник від України – MELOVIN (17 місце).

Португальський Лісабон перетворився на мекку для туристів, адже саме там у 2018 році відбулось Євробачення. До столиці приїхали чимало артистів, які брали участь у конкурсі, та їхні групи підтримки. Серед них – загадковий та дещо містичний українець MELOVIN (Костянтин Бочаров).

Його участь у Національному відборі обернулась невеликим скандалом: прихильниці настільки вболівали за артиста, що вдались до погроз суддям. Однак така неприємність не вплинула на вибір глядачів та зіркових експертів, тому MELOVIN по-справжньому запалив на сцені Євробачення-2018. Під час виступу з піснею "Under The Ladder" артист перевтілився у вампіра та показав ефектне фаєр-шоу. У підсумку він посів 17 місце. І хоч MELOVIN не переміг на шоу, у Києві його зустріли як тріумфатора.

Євробачення-2018: дивіться відео – виступ MELOVIN з "Under The Ladder"

Євробачення-2019

Місце і дата проведення – Ізраїль, 14 – 18 травня;

Кількість країн-учасниць – 41;

Представник від України – відмовилась від участі в конкурсі

Мабуть, найгучнішим скандалом обернулось для України проведення Національного відбору у 2019 році. Раптово перед шоу співачка Tayanna відмовилась від конкурсу, а на її місце запросили скандальну і розкуту MARUV. На сцені вона показала сексуальні танці, які межували на грані з еротикою. Однак саме така розкутість дівчини та ритмічна пісня сподобались глядачам, відтак саме її обрали як учасницю Євробачення.

Після цього мережу охопили хейтери, які відверто не погоджувались із результатами голосування. Водночас у ЗМІ почали з'являлись і резонансні деталі творчості співачки, зокрема, її заплановані гастролі в Росії. Перед підписанням контракту Національна суспільна телерадіокомпанія України намагалась узгодити всі спірні питання, однак дійти згоди з MARUV не вдалось. Відтак у 2019 році жоден із артистів не вийде на сцену Тель-Авіва під жовто-блакитним стягом.

Нацвідбір до Євробачення-2019: дивіться відео – виступ MARUV​ з Siren song