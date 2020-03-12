24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Євробаченню-2020 бути: епідемія коронавірусу не вплине на проведення конкурсу, – ЗМІ

- Читать новость на русском
Євробачення-2020 / Instagram / @eurovision.ua

Через стрімке поширення смертельного коронавірусу по всьому світу скасовують наймасштабніші заходи. Так, впродовж останніх тижнів у мережі точилися розмови про ймовірні зміни формату чи термінів проведення Євробачення-2020. Проте влада Роттердама заявила, що пісенну подію проведуть у звичному режимі.

Сьогодні, 12 березня, на офіційній сторінці в інстаграмі Євробачення в Україні з'явився допис, у якому організатори оголосили, що цьогоріч музичний конкурс пройде без змін. Посилаючись на видання AD.nl, вони запевнили, що подія відбудеться у запланованому звичному режимі. 

Читайте також Прогнози букмекерів на Євробачення-2020: якій країні пророкують перемогу

Ми стежимо за ситуацією з поширенням вірусу щодня. Поки конкурс не потребує якихось додаткових рішень. Підготовка триває в повному обсязі. Я думаю, що в середині квітня потрібно буде повернутися до цього питання, проте зараз у нас все ще багато часу до конкурсу,
– олдермен Касмі. 

Варто наголосити, що раніше Європейська мовна спілка уважно стежила за ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусу, і була готова у разі потреби вжити всіх необхідних заходів задля охорони здоров'я і безпеки. Тоді організатори не розголошували жодних ймовірних сценаріїв, проте світова преса встигла припустити, що Євробачення-2020 опинилося під загрозою зриву через масштаби коронавірусу. 

До теми Бути чи ні: в Роттердамі роздумують, що робити з Євробаченням-2020 через коронавірус

 

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: Здоров'я Новини LifeStyle LifeStyle Коронавірус Covid-19 Євробачення 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 16:12 Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
Квітослава Туз
сьогодні 14:55 Том Генкс: таємниці особистого життя та кар'єри легенди Голлівуду
Юлія Михайлова
сьогодні 13:11 Тренди весни 2020: що ми будемо одягати цього сезону
Квітослава Туз
сьогодні 12:40 Найкращі фільми з Томом Генксом, які можна переглядати вічно
Юлія Михайлова
сьогодні 11:00 7 моторошних фільмів про епідемії та віруси
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук