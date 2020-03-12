Євробаченню-2020 бути: епідемія коронавірусу не вплине на проведення конкурсу, – ЗМІ

Через стрімке поширення смертельного коронавірусу по всьому світу скасовують наймасштабніші заходи. Так, впродовж останніх тижнів у мережі точилися розмови про ймовірні зміни формату чи термінів проведення Євробачення-2020. Проте влада Роттердама заявила, що пісенну подію проведуть у звичному режимі.

Сьогодні, 12 березня, на офіційній сторінці в інстаграмі Євробачення в Україні з'явився допис, у якому організатори оголосили, що цьогоріч музичний конкурс пройде без змін. Посилаючись на видання AD.nl, вони запевнили, що подія відбудеться у запланованому звичному режимі.

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Ми стежимо за ситуацією з поширенням вірусу щодня. Поки конкурс не потребує якихось додаткових рішень. Підготовка триває в повному обсязі. Я думаю, що в середині квітня потрібно буде повернутися до цього питання, проте зараз у нас все ще багато часу до конкурсу,

– олдермен Касмі.

Варто наголосити, що раніше Європейська мовна спілка уважно стежила за ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусу, і була готова у разі потреби вжити всіх необхідних заходів задля охорони здоров'я і безпеки. Тоді організатори не розголошували жодних ймовірних сценаріїв, проте світова преса встигла припустити, що Євробачення-2020 опинилося під загрозою зриву через масштаби коронавірусу.

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