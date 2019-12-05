Євробаченя-2020: хто став ведучими грандіозного вокального шоу

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 не припиняють вражати прихильників новинками щодо шоу. Наразі у мережі презентували логотип, гасло і макет сцени. А у четвер, 5 грудня, назвали імена ведучих конкурсу.

За офіційними даними, ведучими шоу стали Шантал Янцен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт. Кожен із зірок може похизуватись чималою популярністю в Нідерландах та має великий досвід роботи перед камерою.

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"Приймаючи рішення про ведучих, ми, в першу чергу, хотіли бачити трьох людей з великим сценічним досвідом. Вони також починають свою кар'єру, як співаки", – поділився виконавчий продюсер Євробачення-2020 Сіет Беккер

Що відомо про ведучих Євробачення-2020

Шантал Янцен

У 40 років Шантал Янцен може похизуватись чималою кар'єрою. Після завершення Амстердамського університету мистецтв вона активно знімалась у кінострічках та виступала у театральних постановках.

Відома Шантал у Нідерландах і завдяки телешоу. Красуня брала участь у ефірах на каналі AVRO, а також була ведучою Gouden Televizier-Ring Gala з 2008 по 2010 рік. З 2011-го зірка пройшла кастинг на "Голос Нідерландів" та розпочала вокальну кар'єру.

Шанталь Янцен – одна з найталановитіших ведучих Нідерландів. Хоча пісенний конкурс Євробачення є публічним форматом телерадіомовлення, ми вирішили відкрити двері для невідомих талантів та зосередитись на тому, щоб показати Європі найкраще, що може запропонувати наша країна,

– розповів Сіет Беккер.

Едсілія Ромблі

41-річна Едсілія Ромблі стала відомою після перемоги на талант-шоу Soundmixshow у 1996-му. Відтоді артистка брала участь у кількох розважальних програмах, де презентувала авторські пісні. Едсілія двічі пробувала свої сили на Євробаченні та кілька разів представляла результати голосування національного журі.

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"Вона є дворазовою учасницею пісенного конкурсу Євробачення, двічі презентувала бали і вдруге буде ведучою шоу. Едсілія – ​​одна з найавторитетніших ведучих у нас. І прихильники Євробачення обожнюють її", – пояснив Сіет Баккер.

Ян Сміт

А от артист Ян Сміт свій перший хіт записав у 10 років. Відтоді вокаліст та ведучий активно розвивав свою кар'єру, підкорюючи талант-шоу і національні премії. Ян Сміт добре відомий як співак у Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Австрії та Швейцарії. Окрім цього, він успішний художник.

"З Яном Смітом ми обираємо досвідченого художника та ведучого з міжнародним досвідом, який за останні 9 років проявив себе на пісенному конкурсі Євробачення, коментуючи шоу на національному каналі. Ян також був надійним членом відбіркової комісії, яка відповідає за вибір голландського вступу", – пояснив вибір Сіет Баккер.

Конкурс стартуватиме 12 травня у Роттердамі. Очікується, що у шоу візьмуть участь представники 41 держави. Ім'я переможця світ дізнається вже 16 травня під час грандіозного фіналу пісенного конкурсу.