Європейська кіноакадемія назвала найкращі фільми 2018 року

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Найкращі фільми 2018 року
Найкращі фільми 2018 року / Колаж: 24 канал

Кінострічки, які варто відзначити за найкращу акторську гру, сюжет чи роботу режисера, назвали на церемонії нагородження Європейської кінопремії. Тріумфатором вечора став фільм "Холодна війна", він переміг одразу в п'яти номінаціях.

Європейська кіноакадемія провела церемонію нагородження у місті Севілья, що в Іспанії. Про результати 31 церемонії нагородження організатори премії повідомили на офіційному сайті European Film Academy.

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За висновками кіноакадемії найкращим фільмом 2018 року стала кінострічка "Холодна війна". Зйомками кінокартини займались одразу три країни: Франція, Великобританія і Польща. Фільм став справжнім тріумфатором вечора, він здобув перемогу одразу в п’яти номінаціях: "Найкращий режисер", "Найкраща актриса", "Найкращий сценарій", "Найкращий режисер монтажу" і "Найкращий європейський фільм".

Дивитись трейлер до фільму "Холодна війна" (відео):

У номінації "Найкращий європейський актор" отримав нагороду Marcello Fonte за роль у фільмі "Догмен".

Дивитись трейлер до фільму "Догмен" (відео):

За "Кращу європейську комедію" було визнано кінострічку "Смерть Сталіна, режисером якої став Армандо Януччі.

Дивитись трейлер до фільму "Смерть Сталіна" (відео):

Нагороду "Кращий європейський повнометражний фільм" здобув мультфільм "Ще один день життя".

Дивитись трейлер до мультфільму "Ще один день життя" (відео):

А приз глядацьких симпатій дістався кінострічці "Назви мене своїм ім’ям".

Дивитись трейлер до фільму "Назви мене своїм ім’ям" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
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