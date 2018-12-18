Європейська кіноакадемія назвала найкращі фільми 2018 року

Кінострічки, які варто відзначити за найкращу акторську гру, сюжет чи роботу режисера, назвали на церемонії нагородження Європейської кінопремії. Тріумфатором вечора став фільм "Холодна війна", він переміг одразу в п'яти номінаціях.

Європейська кіноакадемія провела церемонію нагородження у місті Севілья, що в Іспанії. Про результати 31 церемонії нагородження організатори премії повідомили на офіційному сайті European Film Academy.

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За висновками кіноакадемії найкращим фільмом 2018 року стала кінострічка "Холодна війна". Зйомками кінокартини займались одразу три країни: Франція, Великобританія і Польща. Фільм став справжнім тріумфатором вечора, він здобув перемогу одразу в п’яти номінаціях: "Найкращий режисер", "Найкраща актриса", "Найкращий сценарій", "Найкращий режисер монтажу" і "Найкращий європейський фільм".

Дивитись трейлер до фільму "Холодна війна" (відео):

У номінації "Найкращий європейський актор" отримав нагороду Marcello Fonte за роль у фільмі "Догмен".

Дивитись трейлер до фільму "Догмен" (відео):

За "Кращу європейську комедію" було визнано кінострічку "Смерть Сталіна, режисером якої став Армандо Януччі.

Дивитись трейлер до фільму "Смерть Сталіна" (відео):

Нагороду "Кращий європейський повнометражний фільм" здобув мультфільм "Ще один день життя".

Дивитись трейлер до мультфільму "Ще один день життя" (відео):

А приз глядацьких симпатій дістався кінострічці "Назви мене своїм ім’ям".

Дивитись трейлер до фільму "Назви мене своїм ім’ям" (відео):