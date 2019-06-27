Їсть морозиво і плаває на рожевому фламінго: що постить Смерть у своєму Instagram

В Instagram акаунт The Swim Reaper. Ситуація парадоксальна – у ньому Смерть з косою розповідає про своє життя.

З фото видно, що у неї все доволі непогано. Вона пригощається морозивом та коктейлями, плаває на надувному колі, зустрічає захід сонця.

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Насправді ж жартівливий тон дописів має серйозну мету – попередити нещасні випадки на воді. Мовляв, смерть на березі чекатиме тих, хто безвідповідально поводить себе у водоймах: йде купатись у нетверезом стані, запливає далі дозволених меж, спить на надувних матрацах, у той час як течія відносить відпочивальників у відкрите море тощо.

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