"Їй потрібен час, щоб оговтатись": як Ірина Шейк переживає розрив стосунків із Бредлі Купером

Знаменита модель Ірина Шейк досі оговтується від розриву стосунків з голлівудським ловеласом Бредлі Купером. І хоч пара спільно прийняла нелегке рішення, у мережі підозрюють, що саме актор був ініціатором розлучення. Днями інсайдери розповіли, як розкішна Ірина Шейк переживає завершення її громадянського шлюбу.

Відколи Ірина Шейк та Бредлі Купер офіційно підтвердили чутки про розрив, всі західні ЗМІ ще пильніше почали стежити за їхніми виходами. Так, папараці в надії зняти кадри актора з його колегою Леді Гагою, з якою йому приписують роман. А от Ірину Шейк мріють підловити з новим обранцем. Та поки знаменита модель не поспішає поринати в нові стосунки, повідомляють інсайдери E! News.

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За даними журналістів, Ірина Шейк прагне більше часу приділяти своїй 2-річній доньці Леї, яка по-своєму переживає розлучення батьків. Тому модель хоче взяти паузу в особистому житті та активно розвивати свою кар'єру й доглядати за єдиною дитиною.

Ірина зараз ні з ким не зустрічається. Поки вона зосереджена на своїй дочці і проводить весь вільний час з нею. Ірина хотіла б змін в особистому житті в майбутньому, але наразі в неї інші пріоритети. Вона тільки розірвала тривалі стосунки, так що їй потрібен час, щоб оговтатись,

– розповів інсайдер.

Наразі відомо, що зіркова пара вирішила не звертатись за допомогою до суддів. Ірина Шейк та Бредлі Купер домовились у приватній бесіді про спільну опіку над дитиною. Актор вирішив переїхати з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, щоб частіше бачитись з донькою. Та більшість часу Ірина Шейк проводить з маленькою Леєю, проживаючи з нею в розкішній квартирі на Манхеттені.

Що відомо про розлучення Ірини Шейк та Бредлі Купера?Вперше про розлад в ідеальних стосунках Ірини Шейк та Бредлі Купера заговорили після церемонії Оскар-2019. Під час урочистого шоу актор вийшов на сцену зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою, з якою виконав романтичний хіт Shallow. Зірки відверто фліртували, забувши, що за ними спостерігають мільйони людей, в тому числі й Ірина Шейк. Але Леді Гага поспішила спростувати всі чутки, назвавши все створеним образом.



Згодом інсайдери західних ЗМІ заявили, що Бредлі Купер та Ірина Шейк планували розірвати стосунки ще наприкінці 2018 року. Проте актор тоді готував до випуску дебютний продюсерський проект – фільм "Народження зірки". Резонансний розрив міг нашкодити успіху кінострічки, відтак пара погодилась відтермінувати його. Тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру в Нью-Йорку. Доньку Лею модель забрала із собою.